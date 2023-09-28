أتلتيكو مدريد يكرس عقدته لأوساسونا بثنائية في عقر داره بالدوري الإسباني

مدريد: كرس أتلتيكو مدريد عقدته لمضيفه أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالمرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي دخل المباراة منتشيا بفوز الكبير 3 / 1 على جاره ريال مدريد في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بعدما حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن جيرونا (المتصدر)، علما بأن فريق العاصمة الإسبانية مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

وافتتح أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل أن يحرز رودريجو ريكيلمي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 81، على عكس سير اللقاء، الذي شهد سيطرة مطلقة من أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وشهد اللقاء طرد جاكوبا أراساتي، المدير الفني لأوساسونا، في الدقيقة 78، قبل أن يلعب الفريقان بعشرة لاعبين عقب طرد ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو، وإيزكويل أفيلا، لاعب أوساسونا في الدقيقة 85.

ويأتي هذا الفوز، ليواصل أتلتيكو تفوقه في مواجهته المباشرة مع أوساسونا، بعدما حقق فوزه الـ11 على التوالي على الفريق الباسكي، الذي لم يحقق أي انتصار على فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني منذ أكثر من 8 أعوام.

ويرجع آخر انتصار لأوساسونا على أتلتيكو إلى شباط/فبراير 2014، عندما تغلب عليه 3 / صفر على ملعب (آل سادار)، الذي استضاف لقاء الليلة، ببطولة الدوري.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب أتلتيكو مدريد، الذي هدد مرمى أوساسونا للمرة الأولى في الدقيقة السادسة عن طريق ألفارو موراتا، الذي تابع ركلة حرة نفذها زميله الفرنسي أنطوان جريزمان أمامية، ليبعدها الدفاع بطريقة خاطئة وتصل للاعب الإسباني الدولي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ورد أوساسونا بهجمة سريعة في الدقيقة 10 انتهت بتسديدة من على يسار المنطقة عن طريق الكرواتي أنتي بوديمير، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى سدد بوديمير ضربة رأس من متابعة لعرضية من الجانب الأيسر، غير أن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو بسهولة.

اكتسب لاعبو أوساسونا الثقة بمرور الوقت، وسدد لوكاس تورو كرة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 18 مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة، ليأتي عقاب أتلتيكو سريعا على ضياع تلك الفرصة، بعدما سجل جريزمان هدف التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 20.

وأرسل سامويل لينو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليقابلها موراتا بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، لكنها ارتدت من إيتور فيرنانديز، حارس مرمى أوساسونا، وتصل لجريزمان، المتواجد على يسار المنطقة، ليسدد من زاوية ضيقة للغاية، واضعا الكرة داخل الشباك.

هدأ إيقاع أتلتيكو مدريد عقب هدف التقدم، ليمنح الفرصة للاعبي أوساسونا لتنظيم صفوفهم من جديد.

وقاد الكولومبي جوهان موخيكا هجمة عنترية لأوساسونا في الدقيقة 35، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة مباغتة ارتدت من باطن القائم الأيمن إلى خارج الملعب.

وحصل أوساسونا على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة 41، نفذها موخيكا، الذي وضع الكرة في الحائط البشري، فيما سدد بوديمير ضربة رأس من متابعة لعرضية من جهة اليسار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، علت العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف جريزمان.

بدأ الشوط الثاني، بهجوم من جانب أوساسونا بحثا عن التعادل، الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة 50 عن طريق لويس أفيلا، الذي تسلم كرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن، ليسدد تصويبة أرضية من خارج المنطقة، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل.

أسرع أوساسونا من نسقه، وحاصر لاعبي أتلتيكو في منطقة الجزاء، وأضاع بوديمير فرصة للتسجيل في الدقيقة 55، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، لكن الكرة مرت من أمامه بغرابة شديدة، رغم ابتعاده عن مرمى الضيوف بأمتار قليلة.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أضاع أفيلا فرصة أخرى لأوساسونا، بعدما تابع تمريرة عرضية أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، ليسدد مباشرة من على حدود المنطقة، لكن الكرة ذهبت فوق العارضة.

وكاد أوبلاك أن يتسبب في تلقي هدف التعادل في الدقيقة 62، بعدما خرج من مرماه بشكل خاطيء أمام بوديمير، الذي فشل في استغلال هفوة حارس أتلتيكو.

وأضاع لوكاس تورو فرصة مؤكدة لأوساسونا في الدقيقة 64، بعدما تابع رمية تماس من الجانب الأيمن، فشل الدفاع في إبعادها، لتتهيأ الكرة أمامه ويسدد وهو بمواجهة المرمى مباشرة، لكن أوبلاك أبعد الكرة بقدمه لركنية، أسفرت عن ضربة رأس من بوديمير، مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وأهدر موخيكا فرصة جديدة لأوساسونا في الدقيقة 74، حيث تابع كرة عرضية من الناحية اليمنى، مرت من جميع اللاعبين، لتصل إليه وهو على يسار المنطقة، لكنه سدد برعونة ليبعدها الدفاع لركنية أسفرت عن هدف لأصحاب الأرض بواسطة ديفيد جارسيا.

وسرعان ما ألغى حكم المباراة هدف أوساسونا بعدما حصل أكسيل فيتسل، مدافع أتلتيكو على خطأ من جانب ايمار أوروز قبل تسجيل جارسيا الهدف.

وحصل جاكوبا أراساتي، مدرب أوساسونا، على بطاقة حمراء في الدقيقة 78، بسبب اعتراضه العنيف على قرارات الحكم.

وعلى عكس سير اللعب، عزز أتلتيكو مدريد تقدمه بهدف ثان، حمل توقيع رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 81.

ومن هجمة مرتدة لأتلتيكو، مرر جريزمان تمريرة أمامية إلى لينو، الذي انطلق بالكرة من الجانب الأيسر، قبل أن يرسل كرة عرضية زاحفة لريكيلمي، الخالي من الرقابة، الذي انفرد بالمرمى، وراوغ حارس أوساسونا بمهارة، قبل أن يضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية.

ولعب كلا الفريقين بعشرة لاعبين في الدقيقة 86، عقب طرد موراتا وأفيلا بعد تعمدهما ضرب بعضهما البعض خلال إحدى الكرات المشتركة.

وأضاع ديفيد جارسيا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 88، بعدما تابع ركنية من الجانب الأيسر، ليسدد ضربة رأس، ابتعدت عن القائم الأيسر بسنتيمترات.

وأضاع سيزار أزبيليكويتا فرصة مؤكدة لأتلتيكو، حينما تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكنه وضع الكرة بدون تركيز على يسار فيرنانديز، الذي أبعدها لركنية لم تستغل، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.

(د ب أ)