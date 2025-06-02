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أتلتيكو مدريد يمدد عقد هدافه التاريخي أنطوان غريزمان

منذ 20 دقيقة

الفرنسي أنطوان غريزمان

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مدريد: مدد الفرنسي أنطوان غريزمان، الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد الإسباني، الاثنين، عقده مع فريق كرة القدم الأول بالنادي، والذي كان من المقرر أن ينتهي صيف 2026، لموسم إضافي.

وقال “الروخي بلانكوس” عبر موقعه الإلكتروني بالإنترنت: “توصل أنطوان غريزمان وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق لتجديد عقد لاعب كرة القدم الفرنسي حتى 30 يونيو 2027”.

وكان اللاعب الفرنسي المعتزل دوليا، انضم لصفوف الفريق المدريدي عام 2014 قادما من ريال سوسيداد، حيث قضى معه تسعة مواسم على فترتين، إذ غادره لبرشلونة في 2019 وعاد إليه في 2021.

ويعد غريزمان الهداف التاريخي للأتلتي برصيد 197 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله لويس أراغونيس برصيد 173 هدفا.

كما يعد اللاعب البالغ من العمر 34 عام، أيضا ثامن أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات برصيد 442 مباراة، وثالث لاعب غير إسباني في القائمة، خلف زميليه السلوفيني يان أوبلاك والأرجنتيني أنخيل كوريا.

وساعد غريزمان أتلتيكو مدريد على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الإسباني، وشارك هذا الموسم في 53 مباراة بجميع المسابقات، وقدم 25 مساهمة تهديفية، بتسجيل 16 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

 (الأناضول)

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