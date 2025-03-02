أتلتيكو مدريد ينتزع فوزا صعبا أمام بلباو ويتصدر الليغا مؤقتا

مدريد: انتزع فريق أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني “لا ليغا” من برشلونة مؤقتا، بفوز صعب على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد، السبت، على ملعب “ميتروبوليتانو” لحساب الجولة 26 من المسابقة.

ويدين “الروخي بلانكوس” بالفضل في انتصاره إلى البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد دخوله بدقائق قليلة بدلا من زميله النرويجي ألكسندر سورلوث.

وعاند التوفيق الفريق الباسكي للعودة في نتيجة اللقاء، بعد أن وقفت العارضة ثلاث مرات حائلا أمام سعيه لمعادلة النتيجة، لينجح أتلتيكو في الاحتفاظ بتقدمه حتى صافرة النهاية والخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وارتقى أتلتيكو مدريد لصدارة الترتيب، بعدما ارتفع رصيده إلى 56 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي تعثر بالخسارة أمام ريال بيتيس، وبرشلونة، الذي يستضيف ريال سوسيداد، الأحد، في نفس الجولة.

في المقابل، تلقى الفريق الباسكي أول خسارة له في المسابقة منذ 16 جولة متتالية، حيث كانت آخر هزيمة أمام جيرونا في شهر أكتوبر الماضي، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.

(الأناضول)