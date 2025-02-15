رياضة | كرة قدم عالمية

أتلتيكو مدريد يهدر فرصة انتزاع الصدارة من الريال

15 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

مدريد: أهدر فريق أتلتيكو مدريد فرصة انتزاع صدارة الدوري الإسباني “لا ليغا” من ريال مدريد، بعد تعثره أمام ضيفه سيلتا فيغو بالتعادل بهدف لمثله على ملعب “ميتروبوليتانو”، السبت، في الجولة الـ24 للمسابقة.
وأخفق “الروخي بلانكوس” في استغلال تعادل خصمه وجاره اللدود الريال أمام أوساسونا، ليقدما فرصة ذهبية إلى برشلونة لاعتلاء الصدارة، في حال فوزه على رايو فاليكانو، الاثنين، في الجولة ذاتها.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يحل برشلونة ثالثا بـ 48 نقطة.
بداية اللقاء لم تكن مثالية للأتلتي حيث تلقى لاعب وسطه الشاب بابلو باريوس البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 7، إثر تدخل عنيف على بابلو دوران، ليضطر الفريق إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين.
واستغل سيلتا فيغو النقص العددي ليسجل إياغو أسباس هدف التقدم في الدقيقة 68 من ركلة جزاء بعدما تعرض بورخا إغليسياس لتدخل قوي من روبن لونورمان، لكن النرويجي ألكسندر سورلوث أدرك التعادل في الدقيقة 81.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هاتريك سورلوث يقود أتلتيكو مدريد لفوز عريض على جيرونا في ختام الدوري الإسباني
25 - مايو - 2025
لاس بالماس يفوز على أتلتيكو مدريد ويضعف آماله في المنافسة على الدوري الإسباني
19 - أبريل - 2025
برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع الريال في كلاسيكو بنهائي كأس إسبانيا
2 - أبريل - 2025
أتلتيكو مدريد يسعى لإنقاذ موسمه بعد خسارتين أمام الريال وبرشلونة
18 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية