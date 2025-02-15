أتلتيكو مدريد يهدر فرصة انتزاع الصدارة من الريال

مدريد: أهدر فريق أتلتيكو مدريد فرصة انتزاع صدارة الدوري الإسباني “لا ليغا” من ريال مدريد، بعد تعثره أمام ضيفه سيلتا فيغو بالتعادل بهدف لمثله على ملعب “ميتروبوليتانو”، السبت، في الجولة الـ24 للمسابقة.

وأخفق “الروخي بلانكوس” في استغلال تعادل خصمه وجاره اللدود الريال أمام أوساسونا، ليقدما فرصة ذهبية إلى برشلونة لاعتلاء الصدارة، في حال فوزه على رايو فاليكانو، الاثنين، في الجولة ذاتها.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يحل برشلونة ثالثا بـ 48 نقطة.

بداية اللقاء لم تكن مثالية للأتلتي حيث تلقى لاعب وسطه الشاب بابلو باريوس البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 7، إثر تدخل عنيف على بابلو دوران، ليضطر الفريق إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل سيلتا فيغو النقص العددي ليسجل إياغو أسباس هدف التقدم في الدقيقة 68 من ركلة جزاء بعدما تعرض بورخا إغليسياس لتدخل قوي من روبن لونورمان، لكن النرويجي ألكسندر سورلوث أدرك التعادل في الدقيقة 81.

(الأناضول)