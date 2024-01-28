أتلتيكو يعبر بلنسية ويرتقي للمركز الثالث بالدوري الإسباني

مدريد: تقدم فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه بلنسية 2 /صفر مساء الأحد في المرحلة الثانية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف سجله البرازيلي صامويل لينو في الدقيقة 45 ثم أضاف الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 57 .

الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 44 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الرابع وتوقف رصيد بلنسية عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وتعرض برشلونة لخسارة قاسية أمام ضيفه فياريال 3 5/ في الوقت الذي فاز فيه ريال مدريد على مضيفه لاس بالماس 2 1/ كما فاز جيرونا على مضيفه سيلتا فيغو 1 /صفر.

ويتصدر جيرونا جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

وسجل أتلتيكو انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني والخامس على التوالي في كافة المسابقات.

وحقق أتلتيكو الانتصار الـ14 له هذا الموسم في الدوري الإسباني مقابل تعادلين وخمس هزائم، وسجل 42 هدفا مقابل 23 هدفا سكنت شباكه.

(د ب أ)