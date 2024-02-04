أتليتكو مدريد يخطف تعادلا ثمينا من الريال ويحرمه من توسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني

مدريد: خطف أتليتكو مدريد تعادلا ثمينا وصعبا من أرض مضيفه ريال مدريد ، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا التعادل أهدر ريال مدريد فرصة ثمينة لتوسيع الفارق في صدارة المسابقة ، حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي تعثر أول أمس السبت بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، رفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثالث.

وتقدم ريال مدريد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 20، فيما أدرك ماركوس لورينتي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفشل ريال مدريد في الثأر من أتليتكو الذي أخرجه من كأس ملك إٍسبانيا وفاز عليه 4 2/ في ملعب أتليتكو، كما أنه فاز عليه في الدور الأول بنتيجة 3 .1/

ومع بداية المباراة تحرك هجوم ريال مدريد المكون من الثنائي رودريجو وبراهيم دياز، محاولا تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه.

على الجانب الآخر، قاد هجوم أتليتكو مدريد كل من أنطوان غريزمان، وألفارو موراتا مهاجم الريال السابق، في مواجهة وتحد جديد مع فريقه الذي لعب له من قبل.

لكن ضغط ريال مدريد كان الأبرز في المباراة خاصة في بدايتها، ولم ينجح أتليتكو مدريد في مقاومة الضغط وشن هجمات على مرمى أندري لونين حارس الريال.

وفي الدقيقة 20 نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول عن طريق براهيم دياز، الذي تبادل الكرة مع زملائه لتصل الكرة إليه ويسددها في شباك يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد.

وبعد الهدف هاجم ريال مدريد بكل قوة محاولا إضافة الهدف الثاني، لكن دفاع أتليتكو نجح في الحفاظ على شباكه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريال.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أتليتكو مدريد هدف التعادل عن طريق ستيفان سافيتش الذي وجه ضربة ركنية لعبها أنطوان غريزمان بضربة رأس في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تواجد ساؤول لاعب أتليتكو بالقرب من أندري لونين حارس الريال مما حجب الرؤية أمامه.

وبعد إلغاء الهدف استعاد ريال مدريد سيطرته على المباراة، وتحرك هجومه بغرض تسجيل الهدف الثاني في شباك الحارس يان أوبلاك.

وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ضربة جزاء في مناسبتين، لكن الحكم أشار إلى مواصلة اللعب، لكن ذلك لم ينقص من عزم الريال على تعزيز تقدمه.

وسدد إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد كرة قوية من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدا عن مرمى أوبلاك في الدقيقة 70 .

وبينما أضاع الريال العديد من الفرص ، نجح أتليتكو مدريد في خطف هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق ماركوس لورينتي لاعب الريال السابق بضربة رأس من عرضية داخل منطقة الجزاء.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد ، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.

(د ب أ)