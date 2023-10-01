أتليتيكو مدريد ينتفض ليتغلب 3-2 على قادش بفضل ثنائية كوريا

مدريد: سجل المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا هدفين ليساعد أتليتيكو مدريد على تحويل تأخره بثنائية ليفوز 3-2 على ضيفه قادش اليوم الأحد ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتليتيكو، الذي يملك مباراة مؤجلة، للمركز الرابع برصيد 16 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وبعد سيطرة أصحاب الأرض على المباراة من البداية، تقدم قادش بشكل مفاجئ في الدقيقة 12 عندما أرسل كريس راموس تمريرة من الجهة اليمنى إلى الظهير الأيسر لوكاس بيريس داخل الست ياردات ليسددها في الشباك من مدى قريب.

وضاعف روجر مارتي النتيجة للضيوف بتسديدة ساقطة بعد تمريرة طويلة من زميله الحارس خيريمياس ليديسما في الدقيقة 27 قبل أن يقلص كوريا الفارق لأتليتيكو بضربة رأس من منتصف منطقة الجزاء بعدها بخمس دقائق.

وأدرك الأرجنتيني ناويل مولينا هدف التعادل بعد نهاية الاستراحة مباشرة بتسديدة قوية ارتدت من أحد المدافعين، ثم سجل كوريا هدفه الشخصي الثاني بعد هجمة سريعة ليضمن الفوز لفريق المدرب دييجو سيميوني في الدقيقة 65.

ويستضيف أتليتيكو فريق فينوورد بطل هولندا في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.

(رويترز)