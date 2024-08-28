أتليتيكو يتعادل بدون أهداف على أرضه أمام إسبانيول

مدريد: اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل بدون أهداف على أرضه أمام إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد فشل الفريق المضيف في استغلال الفرص التي أتيحت له في مباراة جاءت من جانب واحد إلى حد كبير.

وبات إسبانيول الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن في الدوري الإسباني هذا الموسم ولم يُظهر أي علامات على تعديل موقفه على استاد متروبوليتانو اليوم عندما تعرض لحصار من جانب أتليتيكو الذي سيطر على المباراة بمجرد أن أطلق الحكم صفارة البداية.

وكان ثنائي أتليتيكو المؤلف من خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث قريبا من افتتاح التسجيل في الشوط الأول بينما ألغي الحكم هدفين لرودريجو ريكيلمي بداعي التسلل، جاء الأول بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد والثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتمكن دفاع إسبانيول من الصمود بينما تصدى حارس المرمى خوان جارسيا لسبع فرص ليحرم فريق دييجو سيميوني من حصد النقاط الثلاث كاملة.

وبهذه النتيجة يحتل إسبانيول المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة بينما يحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد خمس نقاط.

(رويترز)