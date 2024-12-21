أتليتيكو يصعق برشلونة وينتزع صدارة الدوري الإسباني

برشلونة: سجل ألكسندر سورلوث هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل انتفاضة أتلتيكو مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة اليوم السبت ليعتلي فريق العاصمة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما حقق انتصاره 12 تواليا في كل المسابقات.

ويرتفع رصيد أتليتيكو إلى 41 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وكان برشلونة الفريق الأفضل في بداية المباراة وسجل بيدري هدفا بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة بعد انطلاقة رائعة إلى منطقة الجزاء وتبادل التمريرات مع جابي.

وأدرك رودريغو دي بول التعادل مستغلا كرة لم يشتتها مارك كاسادو كما ينبغي على حافة منطقة الجزاء حيث أطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك في ثاني محاولة لأتليتيكو على المرمى.

وتألق الحارس يان أوبلاك في الدفاع عن مرماه وأبقى على حظوظ فريقه إلى أن يحرز البديل سورلوث هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع مستغلا عرضية من ناويل مولينا.

(رويترز)