أتليتيكو يعزز موقعه في المركز الثالث بالفوز 3-صفر على فايكانو

مدريد: سجل ألكسندر سورلوث وكونور جالاجر وخوليان ألفاريز ثلاثة أهداف قادت أتليتيكو مدريد للفوز 3-صفر على ضيفه رايو فايكانو اليوم الخميس وتعزيز موقعه في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تقلصت آماله في المنافسة على اللقب بعد خسارته 1-صفر أمام لاس بالماس في الجولة السابقة، انتفض فريق المدرب دييجو سيميوني عبر مباراة اليوم ليرفع رصيده إلى 66 نقطة، متقدما بست نقاط على أتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع.

وقال سيميوني للصحافيين “كانت مباراة ممتعة للغاية شهدت لعبا هجوميا وفرصا خطيرة من كلا الفريقين.

“في الشوط الثاني، لعب الفريق بانضباط أكبر. وكان الأداء الذي أدى إلى الهدف الثالث رائعا”.

وافتتح سورلوث التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة بضربة رأس إثر عرضية من جوليانو سيميوني، وكاد النرويجي أن يضيف الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق، لكن أوجوستو باتالا حارس فايكانو أحبط المحاولة.

وبعدها ارتقى جالاجر لكرة عالية من رودريجو دي بول ووجهها إلى داخل الشباك معززا تقدم أتليتيكو قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة إثر تمريرة متقنة من البديل أنطوان جريزمان.

وقال المهاجم ألفاريز الذي سجل 27 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم “أنا سعيد على المستوى الشخصي. أسعى للتحسن كل يوم. ولا أنظر إلى الإحصائيات.

“علينا مواصلة العمل… نعلم أنه ليس من السهل (الفوز بالدوري)، فنحن متأخرون كثيرا في الترتيب. لكننا نركز على أنفسنا”.

وهدد الضيوف مرمى أتليتيكو قبل نهاية الشوط الأول وواصلوا الضغط طيلة الشوط الثاني لكن الحارس يان أوبلاك تألق بشكل كبير وتصدى لمحاولات أبرزها من إيسي بالازون وألفارو جارسيا.

وتجمد رصيد فايكانو عند 41 نقطة في المركز 11 بفارق خمس نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية.

وقال بالازون مهاجم فايكانو “رغم النتيجة، أعتقد أن جماهير رايو تشعر بالفخر. افتقرنا إلى الحدة الهجومية أمام المرمى. صنعنا فرصنا لكن لديهم حارس مرمى رائع… نحن طموحون. ونُظهر ذلك. وعلينا الاستمرار”.

(رويترز)