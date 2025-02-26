أتليتيكو يعوض تأخره بهدفين ليتعادل 4-4 مع برشلونة بمباراة مثيرة في كأس ملك إسبانيا

برشلونة (إسبانيا): عوض أتليتيكو مدريد تأخره بهدفين ليتعادل 4-4 مع مضيفه برشلونة في مباراة مثيرة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم أتليتيكو مدريد بهدفين مبكرين ليفاجئ برشلونة، إذ افتتح خوليان ألفاريز أهداف الفريق الزائر في الدقيقة الأولى قبل أن يضاعف أنطوان جريزمان التقدم بعدها بخمس دقائق.

لكن برشلونة قلص الفارق عن طريق بيدري في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل باو كوبارسي في الدقيقة 21. ومنح إنيجو مارتينيز التقدم لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 41.

وسيطر برشلونة على المباراة وعزز روبرت ليفاندوفسكي تقدم فريقه بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة من مسافة قريبة بعد عمل فردي رائع من الأمين جمال في الدقيقة 74، وهو الهدف الذي بدا وكأنه ترك جماهير الفريق المضيف واثقة من خوض مباراة الإياب وهي متفوقة بفارق هدفين.

لكن أتليتيكو انتفض وسجل ماركوس يورنتي هدفا في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل ألكسندر سورلوث من هجمة مرتدة.

ويستقبل الفريق المدريدي منافسه في مباراة الإياب في الثاني من أبريل نيسان.

وقال ألفاريز مهاجم أتليتيكو لمحطة (موفيستار بلس) الإسبانية “كانت (مباراة) مجنونة.

“كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة لأننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا. أنهينا المباراة ونحن نشعر بأننا قدمنا عملا رائعا ولكن لا يزال هناك 90 دقيقة متبقية إذ لا تزال المنافسة متقاربة للغاية.

“كنا متقدمين بهدفين لكننا استقبلنا عدة أهداف من ركلات ثابتة ومع (التأخر) 4-2 كان الأمر يتعلق بالصمود ومحاولة تقليص الفارق قبل مباراة الإياب.

“هذه هي العقلية، أن نستمر في المباراة ونرفع رؤوسنا دائما وأن نثق بقدرتنا على تحقيق ذلك. هذه هي الطريقة التي نعمل بها ويمكنك رؤية ذلك على أرض الملعب”.

وصدم برشلونة عندما مرر جريزمان الكرة إلى ألفاريز ليسجل الهدف الأول بتسديدة من مدى قريب بعد 55 ثانية من انطلاق المباراة.

وتبادل الثنائي الأدوار في الدقيقة السادسة عندما مرر المهاجم الأرجنتيني الكرة إلى جريزمان، الذي كسر مصيدة التسلل في هجمة مرتدة سريعة وعزز تقدم أتليتيكو.

ونشط برشلونة هجوميا لينجح في إدراك التعادل بهدفين في دقيقتين.

وسجل بيدري الهدف الأول من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 بعد لمسة رائعة من جمال الذي مهد الكرة لزميله جول كوندي الذي بدوره أرسلها داخل منطقة الجزاء بتمريرة منخفضة.

وفي الدقيقة 21، أرسل رافينيا تمريرة عرضية عند القائم البعيد ليتفوق كوبارسي على بابلو باريوس ويحولها بضربة رأس في المرمى.

وقلب برشلونة المباراة في الدقيقة 41، عندما نفذ رافينيا ركلة ركنية من الجانب الأيمن وصلت لمارتينيز غير المراقب عند القائم البعيد ليحول الكرة بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وبدأ صاحب الأرض الشوط الثاني بقوة لكن أتليتيكو صمد، وقدم حارس المرمى خوان موسو أداء رائعا ليحافظ على فرص الفريق الزائر في المباراة.

لكن الحارس موسو لم يكن بوسعه أن يفعل شيئا في الدقيقة 74 بعدما انطلق جمال بشكل رائع مجددا ومرر نحو ليفاندوفسكي ليسجل في المرمى الخالي.

إلا أن اعتماد برشلونة على خط دفاع مرتفع أثبت مجددا أنه يشكل عبئا إذ تعرض لهجمتين مرتدتين خلال تسع دقائق نجح خلالهما أتليتيكو في تعديل النتيجة.

(رويترز)