أتليتيكو يفرض عقوبة مشددة على مشجع ألقى مقذوفا خلال مواجهة الريال في قمة مدريد

مدريد: أعلن أتليتيكو مدريد، أنه فرض حظرا دائما على دخول أحد مشجعيه إلى ملعبه بعدما حددت الشرطة هويته، نتيجة إلقائه مقذوفا على الملعب خلال مواجهة غريمه المحلي ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

وتوقفت المباراة لمدة 20 دقيقة بسبب إلقاء جماهير أتليتيكو مدريد مقذوفات على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بعد تقدم الضيوف بهدف في الشوط الثاني. واقتنص أنخيل كوريا هدف التعادل 1-1 لأتليتيكو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال أتليتيكو في بيان: “تواصل إدارة الأمن لدينا العمل مع الشرطة لتحديد هوية بقية المتورطين، والذين سيتم حرمانهم من دخول الاستاد بشكل دائم بمجرد تحديد هوياتهم”.

وأضاف النادي أنه سيمنع أيضا استخدام أي شيء أو ملابس تسمح لأي شخص بإخفاء هويته داخل الملعب.

ويحل أتليتيكو، صاحب المركز الرابع في الدوري الإسباني، ضيفا على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

(رويترز)