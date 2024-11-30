أتليتيكو يفوز 5- صفر على بلد الوليد ويصعد للمركز الثاني بالدوري مؤقتا

بلد الوليد- إسبانيا: حقق أتليتيكو مدريد انتصارا ساحقا 5-صفر على مضيفه بلد الوليد اليوم السبت في مباراة جاءت من طرف واحد ليصعد أتليتيكو مؤقتا إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتليتيكو رصيده إلى 32 نقطة متفوقا بنقطتين على ريال مدريد الذي لعب مباراتين أقل، بينما يحتل برشلونة، الذي خسر 2-1 أمام لاس بالماس في وقت سابق اليوم، الصدارة برصيد 34 نقطة.

وافتتح كليمو لينجليه التسجيل لأتليتيكو بعد 26 دقيقة من بداية المباراة بتسديدة من مسافة قريبة إثر عرضية من الجهة اليمنى من ماركوس يورينتي، ليكون أول هدف للمدافع الفرنسي في الدوري الإسباني منذ عام 2020.

وعزز المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز تقدم أتليتيكو بالهدف الثاني في الدقيقة 35 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس كارل هاين ولم يمسك بها إثر تسديدة من أنطوان جريزمان.

وبعدها بدقيقتين فقط، أضاف رودريجو دي بول الهدف الثالث بتسديدة منخفضة ثم سجل جريزمان رابع أهداف أتليتيكو بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني إثر مجهود رائع حظي بالتحية حتى من جماهير الفريق المنافس.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل ألكسندر سورلوث الهدف الخامس في شباك بلد الوليد الذي تلقى بذلك الهزيمة العاشرة خلال 15 مباراة بالدوري وتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الأخير.

(رويترز)