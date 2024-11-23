أتليتيكو يهزم ألافيس في المباراة 700 بقيادة سيميوني

مدريد: فاز أتليتيكو مدريد 2-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت بهدف سجله ألكسندر سورلوث قرب نهاية المباراة رقم 700 لدييغو سيميوني مدربا لفريق العاصمة الإسبانية.

وتقدم ألافيس مبكرا من ركلة جزاء لكن أنطوان غريزمان أدرك التعادل في الدقيقة 76 من علامة الجزاء قبل أن يحرز سورلوث هدفه الخامس هذا الموسم بعدما نزل بديلا في الشوط الثاني.

ويتقدم أتليتيكو إلى المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي تتبقى له مباراتان، بينما تراجع ألافيس للمركز 16.

وقال جوليانو نجل المدرب، والذي أنعش الفريق في الشوط الثاني وحصل على جائزة رجل المباراة “إنه عدد هائل من المباريات، 700 لقاء. تهانينا له. نهدي الفوز له وللمشجعين.

“جاء ألافيس هنا للمنافسة وقاتل بضراوة، صعبوا علينا المباراة. هذه طبيعته، هذه طريقة لعبه دائما.

“أنا سعيد بما تمكنت من تحقيقه عندما نزلت بديلا، لكن الأهم هو أننا فزنا بالمباراة”.

وتأخر أتليتيكو في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء سجلها جون جريدي بعدما لمس جابي جالان الكرة بيده داخل المنطقة.

وخيم الصمت على ملعب متروبوليتانو بعد التأخر بهدف لكن محاولة سمويل لينو من تمريرة جريزمان أثارت حماسة الجماهير لكنها ارتدت من العارضة.

صيحات استهجان

مع صمود ألافيس دفاعيا، أطلق بعض مشجعي أتليتيكو صيحات استهجان في ظل إخفاق أتليتيكو في استغلال سيطرته على الكرة وتمريراته التي غابت عنها الدقة في الثلث الأخير من الملعب، بينما كان أنتونيو سيفيرا يقظا في الدفاع عن عرينه.

وأجرى سيميوني تبديلين بين الشوطين إذ دفع بكل من جوليانو وسورلوث قبل أن يشارك خوليان ألفاريز بعد مرور ساعة من عمر المباراة، لكن ألافيس حافظ على انضباطه الدفاعي.

ونشّط جوليانو خط الهجوم وكان وافر المجهود إذ انطلق من جانبي الملعب وكاد أن يدرك التعادل من هجمة مرتدة من انطلاقة سريعة باتجاه المرمى لكن الحارس أبعد تسديدته ببراعة.

وحصل أتليتيكو على ركلة جزاء في الدقيقة 74 عندما اصطدمت ضربة رأس لعبها سورلوث بذراع المدافع عبد الكبير عبقار داخل المنطقة. ونجح غريزمان في التسجيل من علامة الجزاء.

(رويترز)