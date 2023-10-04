أثارت الهلع.. ظهور حفرة بعمق 30 مترا في الأرض بعد زلزال المغرب- (شاهد)

“القدس العربي”: تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر حفرة جديدة بعمق 30 مترا وبعرض 40 مترا، ظهرت بعد زلزال المغرب.

وتفاجأ صاحب الأرض بالحفرة وأبلغ السلطات التي تجري تحقيقاتها.

في جماعة زاوية #القواسم قيادة ولاد فرج إقليم #الجديدة (شمال المغرب) اكتشف مزارع حفرة عميقة في أرضه الزراعية يعتقد أنها حدثت بسبب ارتدادات #الزلزال

الحفرة عمقها 30 مترا وعرضها 40 مترا، و قد أخطر السلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان، و أحاطتها مؤقتا بحبل pic.twitter.com/6sZCH1P0Ky

— مهدي بلدي Mahdi Baladi 🇲🇦 🇺🇲 (@MahdiBaladi1) October 1, 2023