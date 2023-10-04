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أثارت الهلع.. ظهور حفرة بعمق 30 مترا في الأرض بعد زلزال المغرب- (شاهد)

منذ 46 دقيقة

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“القدس العربي”: تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر حفرة جديدة بعمق 30 مترا وبعرض 40 مترا، ظهرت بعد زلزال المغرب.

وتفاجأ صاحب الأرض بالحفرة وأبلغ السلطات التي تجري تحقيقاتها.

 

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