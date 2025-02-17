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أثرياء بريطانيا يتبرعون للأعمال الخيرية بنسبة أقل من الأشخاص العاديين

17 - فبراير - 2025

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لندن: أظهر بحث أجرته مؤسسة المساعدات الخيرية أن الأثرياء في المملكة المتحدة يخصصون نسبة أقل من ثرواتهم للأعمال الخيرية مقارنة بالأشخاص العاديين.

وأشار البحث إلى أن من شأن تبرع المليونيرات في بريطانيا بنسبة 1% فقط أن يعزز قطاع الأعمال الخيرية بمقدار 12 مليار جنيه إسترليني.

وأفادت مؤسسة المساعدات الخيرية في البحث، أنه يمكن جمع هذا المبلغ إذا تبرع كل أصحاب الملايين في البلاد، الذين يقدر عددهم بـ536673 شخصا -والمعروفين بأصحاب الثروات المرتفعة- بنسبة 1% من أصولهم القابلة للاستثمار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأشار البحث إلى أن هذه الفئة تبرعت بما يعادل 4ر0% من إجمالي أصولها القابلة للاستثمار (2 تريليون جنيه إسترليني إجمالا) في عام 2023. وبلغ ذلك نحو 96ر7 مليار جنيه إسترليني.

وفي المقابل، تبرع عامة الناس في المملكة المتحدة بنحو 9ر13 مليار جنيه إسترليني للأعمال الخيرية في نفس العام، أي ما يعادل 6ر1% من إجمالي دخلهم.

(د ب أ)

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  1. يقول ساجر حسين:
    فبراير 17, 2025 الساعة 10:28 ص

    الدنيا لا تهون الا على الفقير و لكي تصبج غنيا اذا لم تكن وارثا فلابد ان تكون بخيلا جدا

    رد

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