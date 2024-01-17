أثمان الصفقة والتخوف من الحرب الأوكرانية مازالت تعيق صفقة الأسلحة الألمانية لإسرائيل

برلين- “القدس العربي”:

أكدت مجلة شبيغل الألمانية أن الحكومة الألمانية ما زالت تدرس تسليم إسرائيل ذخائر دبابات كانت قد طلبتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وبالرغم من وجود اتفاق مبدئي بين الحكومتين قالت شبيغل إن عدم الاتفاق على ثمن الصفقة والتخوف من نقص الأسلحة والدعم لأوكرانيا ما زال يؤخر إتمام الصفقة.

وما تزال النقاشات داخل الحكومة الألمانية جارية، بيد أن الحكومة قالت إن الذخائر المطلوبة قد تساعد في محاربة حركة حماس.

وتريد الحكومة الألمانية دعم إسرائيل في حربها من خلال تزويدها بذخائر الدبابات. وبحسب معلومات شبيغل، فقد وافقت الإدارات المعنية بشكل أساسي وراء الكواليس على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكان قد تم بالفعل تلقي طلب توريد الإمدادات للدبابات الإسرائيلية في نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، تناقش المستشارية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية الطلب في سرية تامة.

وطلبت إسرائيل من ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الموافقة على تسليم حوالي 10000 طلقة من الذخيرة الدقيقة عيار 120 ملم المصنعة من قبل شركة راينميتال.

وفي ذلك الوقت، طلبت إسرائيل أيضًا المساعدة من شركاء آخرين بسبب إطلاق الكثير من الذخيرة أثناء الهجوم على قطاع غزة. ثم وافق الرئيس جو بايدن على تسليم 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار تقريبًا في بداية ديسمبر، متجاوزًا الكونغرس. وفي ذلك الوقت، تحدثت واشنطن عن محنة إسرائيل.

ولم ترغب الحكومة الفيدرالية في التأكيد رسميًا على رغبتها في تزويد إسرائيل بالذخيرة القاتلة للدبابات. كما ردت السفارة الإسرائيلية فقط بعبارات عامة على أسئلة شبيغل حول مساعدات الأسلحة المطلوبة. وقال السفير رون بروسور لشبيغل: “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وقفت ألمانيا بشكل لا لبس فيه إلى جانب إسرائيل وأعربت عن دعمها المطلق.. إسرائيل تشكر ألمانيا على ذلك بقيادة المستشار شولتس”.

لكن حتى الآن، قامت ألمانيا بتزويد إسرائيل بشكل أساسي بالإمدادات الطبية ومعدات الحماية. وقد اتفق الجانبان على التزام الصمت بشأن طلب إرسال أسلحة فتاكة، لأن إسرائيل لا تريد السماح باستخلاص أي استنتاجات بشأن قدراتها العسكرية.

وبعد الاتفاق الأساسي على التسليم يجري الآن العمل على تنفيذه. وبما أنه من الواضح أن الصناعة لا تستطيع توفير الذخيرة الدقيقة المطلوبة على الفور، فقد تم النظر في خيار قيام الجيش الألماني بتسليم الذخيرة من مخزوناته أولاً. وبهذه الطريقة يمكن الاستجابة لطلب إسرائيل على الفور. يمكن إعادة ملء مستودعات الجيش الألماني من قبل الصناعة في غضون ستة إلى ثمانية أشهر.

ومع ذلك، يبدو أن الاتفاق على سعر مساعدات الأسلحة لا يزال معلقًا. وتريد إسرائيل أن تدفع ثمن شحنات الأسلحة. ووفقاً لمعلومات شبيغل، فإن المناقشات جارية حالياً حول تفاصيل عقد الذخيرة القادمة من ألمانيا.

تعريض مساعدات الأسلحة لأوكرانيا للخطر

وبعد الطلب، وافقت الحكومة الفيدرالية على مزيد من المبادئ التوجيهية للموافقة المحتملة. ويهدف هذا إلى التأكد من أن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لا يعرض للخطر مساعدات الأسلحة لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يتأكد المخططون في وزارة الدفاع دائمًا من عدم تقويض مخزون الذخيرة الشحيح لدى الجيش الألماني بشكل كبير- حتى لو كان من الممكن تجديده لاحقًا.

وهذا الاختبار يمثل بالفعل انفجارا سياسيا بالنسبة للحكومة الفيدرالية. يؤكد جميع أعضاء الحكومة بانتظام على التضامن مع إسرائيل ويؤكدون أيضًا على حق الدفاع عن النفس ضد التهديد الذي تشكله حماس.

وفي الوقت نفسه، حذرت برلين، مثل حكومة الولايات المتحدة، مؤخراً بشكل متزايد من أن إسرائيل يجب أن تتصرف بحذر أكبر في هجومها على قطاع غزة، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين قدر الإمكان، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون. المنطقة المغلقة.

وقد أعربت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك وزميلها الوزاري روبرت هابيك عن شكوك في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان سلوك إسرائيل في الحرب ضد حماس مناسباً أم لا. وقال بيربوك خلال زيارة لإسرائيل الأسبوع الماضي: “يجب على الجيش الإسرائيلي أن يفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة”. وقال بيربوك إنه يتعين على البلاد إيجاد طرق لحماية السكان المدنيين بشكل أفضل، وهذا يتطلب “عمليات أقل كثافة”.

وقام وزير الاقتصاد هابيك بخطوة مماثلة خلال رحلته إلى الشرق الأوسط. خلال محادثاته، حاول إقناع الإسرائيليين بعدم مواصلة تدمير غزة بالقصف الجوي. وشدد هابك على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ولكن بعد ذلك حذر، وقال خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي “الطريقة التي تشن بها الحرب تحدد كيفية انتهاء الحرب”.

وعلى الرغم من الانتقادات الحذرة، لا تريد برلين أن تترك أي مجال للشك في أنها تدعم إسرائيل بكل الوسائل الممكنة. وفي بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت الدائرة الاقتصادية المسؤولة أن الموافقات على تصدير الأسلحة زادت بشكل ملحوظ منذ هجوم حماس. وسيتم “معالجة والموافقة على طلبات تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل كأولوية”؛ وكان هناك ما يقرب من 200 طلب في ذلك الوقت.

ومع ذلك، فإن الموافقة على تسليم ذخيرة الدبابات ستمثل نوعية جديدة. وحتى الآن، وافقت برلين بشكل أساسي على طلبات الحصول على ما يسمى بمواد التسليح، بما في ذلك المركبات المدرعة ومعدات الحماية للجنود. وشكلت هذه الشحنات الحصة الأكبر من الشحنات المعتمدة لإسرائيل في عام 2023.

ومع ذلك، قيل إن طلبات الحصول على أسلحة حربية مثل ذخيرة الدبابات لم تتم الموافقة عليها إلا بمبلغ بملايين مكون من رقمين فقط.