أثناء البث المباشر.. لحظة قصف الاحتلال عناصر من الدفاع المدني كانوا يعملون على انتشال الضحايا- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو صورته إحدى القنوات التلفزيونية لحظة قصف مجموعة من عناصر الدفاع المدني في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان العناصر يعملون على انتشال الضحايا من ركام المبنى لحظة قصفهم، فيما أشارت مصادر مختلفة إلى أن حصيلة الشهداء في عمليتي القصف بلغت نحو 15 شهيدا بينهم 4 صحافيين.