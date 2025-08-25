أثناء البث المباشر.. لحظة قصف الاحتلال عناصر من الدفاع المدني كانوا يعملون على انتشال الضحايا- (شاهد)

“القدس العربي”: أظهر مقطع فيديو صورته إحدى القنوات التلفزيونية لحظة قصف مجموعة من عناصر الدفاع المدني في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان العناصر يعملون على انتشال الضحايا من ركام المبنى لحظة قصفهم، فيما أشارت مصادر مختلفة إلى أن حصيلة الشهداء في عمليتي القصف بلغت نحو 15 شهيدا بينهم 4 صحافيين.
كفى عربدة وبطشا وفتكا بالفلسطينيين يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في فلسطين منذ 1948 بواسطة هذه العصابة القذرة التي جلبوها من شوارع أروربا القذرة حافية عارية ليسرقوا بها أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين منذ 1948 ظلما وعدوانا وبقوة الحديد والنار عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان، فاللهم عجل بتدمير عصابة أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🕰️🐒🚀