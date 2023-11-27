أثناء الهدنة المؤقتة بغزة.. إسرائيل تعتقل 260 فلسطينيا بالضفة

رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال أيام الهدنة المؤقتة مع حركة “حماس” بقطاع غزة، 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير (غير حكومي)، إن “السلطات الإسرائيلية نفذت خلال أيام الهدنة الإنسانية الأربعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية طالت 260 فلسطينيا”.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي “ضمن حملة مداهمات لمدن وبلدات فلسطينية يرافقها أعمال تخريب واعتداء على المعتقلين وأهاليهم”.

وبحسب سراحنة، “اعتقلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي 3260 فلسطينيا بالضفة”.

وأشارت إلى أن “المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري (دون تهمة)، أو محاكمة”.

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)