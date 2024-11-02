استشهاد 6 فلسطينيين وسط غزة.. وإصابة 3 أطفال بقصف إسرائيلي أثناء تطعيمهم ضد الشلل- (فيديو)

غزة: استُشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي إن 6 فلسطينيين بينهم طفل استُشهدوا بقصف مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمواطنين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ أيام تشهد المحافظة الوسطى، خاصة مخيم النصيرات، قصفا إسرائيليا مكثفا ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، في وقت تتواصل فيه الإبادة والتطهير العرقي لليوم 29 على التوالي بمحافظة شمال القطاع.

وفي وقت سابق السبت، أصيب 3 أطفال فلسطينيين جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على عيادة طبية خلال الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت صباح اليوم في مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن 3 أطفال أصيبوا إثر إلقاء طائرة مسيرة “كواد كابتر” قنبلة استهدفت عيادة “الشيخ رضوان” خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شمال مدينة غزة.

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، يتحدث عن الوضع العام في شمال غزة وحملات تطعيم الأطفال، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الطواقم الطبية في ظل الحصار الإسرائيلي على شمال القطاع. pic.twitter.com/bGuaNayWIC — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 2, 2024

وصباح السبت، انطلقت المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بمدينة غزة، مع استثناء شمال القطاع الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ 29 يوما.

وبدأ مئات الأطفال الفلسطينيين بالتوجه إلى مراكز التطعيم بمناطق مختلفة بمدينة غزة لتلقي الجرعة الثانية من التطعيم.

وفي مناطق عديدة بالقطاع، انتشرت نقاط التطعيم وشهدت إقبالا من المواطنين، رغم المخاوف من الإصابة بأي قصف إسرائيلي عشوائي.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بدأت الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة الوسطى، ثم انتقلت إلى جنوب غزة، بينما بدأت السبت في محافظة غزة، مع استثناء شمال القطاع بسبب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

(الأناضول)