أثناء حرب إيران.. طائرات إسرائيل قصفت غزة بالمتفجرات الزائدة

القدس: كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، الأربعاء، أن طيارين إسرائيليين كُلفوا باعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية ألقوا لـ12 يوما حمولتهم الزائدة من المتفجرات على قطاع غزة.

ولـ12 يوما، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران، ردت عليه الأخيرة، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 يونيو/ حزيران الماضي وقفا لإطلاق النار.

ويقول سلاح الجو الإسرائيلي إن “الطيارين الذين أُرسلوا في اليوم الأول من العملية ضد إيران لاعتراض المسيرات والصواريخ أضافوا صواريخ جو-أرض إلى طائراتهم”، وفق الصحيفة.

وأردفت: “في نهاية المهمة، توجه الطيارون إلى غرفة عمليات القتال بغزة، واقترحوا إسقاط فائض الذخيرة المتبقي على أهداف في القطاع، لمساعدة القوات البرية التي تُناور في شماله ومنطقة خان يونس (جنوب)”.

وتابعت: “قوبل اقتراح الطيارين بالترحيب، وخلال ساعات، أصبحت مبادرة روتينية متكررة طوال أيام الحرب (على إيران) التي استمرت 12 يوما”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

الصحيفة أردفت: “بعد علمه بالخبر الصادر من القيادة، أمر قائد سلاح الجو اللواء تومر بار، بتوسيع نطاقه (قصف غزة) ليشمل جميع الأسراب، فكثف سلاح الجو موجات هجماته على غزة”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه “خلال 12 يوما من القتال في إيران، تعرضت غزة لموجة من الغارات الجوية القوية”، حسب “معاريف”.

وتابعت الصحيفة: “قبل هبوطها بعد مهمات دفاع جوي، كانت عشرات الطائرات المقاتلة تمر يوميا فوق غزة، وتُلقي، وفق توجيهات القوات البرية، مئات الذخائر”.

ومنذ 18 سنة، تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)