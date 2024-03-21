أجمل الأمهات: الحياة في مواجهة الإبادة!

اختار العرب يوم الحادي والعشرين من آذار/مارس ليكون عيد الأم لكونه أول أيام فصل الربيع، الذي تمثّل مظاهر الطبيعة فيه رمزا لانتصار الحياة على الموت، وبذلك يحتفل المحتفلون، سواء قصدوا ذلك أم لا، بالأزهار في الطبيعة، الذي هو معادل الولادة لدى الأم.
غير أن الفارق الجليّ بين الأمهات وعناصر الطبيعة الدالة على الحياة، من أشجار وأزهار ونبات، هو أن الأمهات لا يرتبطن بفصول الزمن، ولا بعناصر الفيزياء المحتمة، بل يشاركن بعقولهن، وعواطفهن، وأجسادهن، في تغيير العالم عبر مشاق رحلة الحمل والوضع وتنشئة الأطفال وتربيتهم فيعطين، مع نسلهن من أولاد وبنات، وأزواج وأشقاء معنى لكل شيء.
يتصادف هذا العيد العربي مع عيد نيروز جيران العرب وأشقائهم في التاريخ من فرس وكرد وأقباط، والذي يعتبر أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وهو معنى الاسم بالفارسية (اليوم الجديد) فيما تعني الكلمة الأنهار لدى القبط، نسبة إلى موسم فيضان النيل، الذي كان عصب الحضارات المصرية، وهو يرمز لانتصار الخير على الشر، والفرح على الحزن.
غير أن للقبط سببا آخر مختلفا للاحتفال بهذا اليوم، فهم يعتبرونه أيضا عيد الشهداء، حيث اعتلى طاغية في عام 284 الميلادية عرش الإمبراطورية الرومانية فأثخن قتلا بأنصار الدين الجديد حينها فاستشهد المئات، ليس في مصر وحدها، بل في أرجاء الإمبراطورية، وهو ما يذكّر، للأسف، بأحوال الأمهات العربيات، والفلسطينيات منهن على وجه الخصوص، اللاتي تسود في حيواتهن هاته الأيام أجواء الموت والاعتقال والعذاب.
نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إحصائية كشفت فيها استشهاد تسعة آلاف و220 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وكذلك استشهاد قرابة 14 ألف طفل، وهو ما يعني أن آلاف النساء فقدن أطفالهن خلال هذه الحرب، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم العربي بعيد الأم، أكدت الجمعية استشهاد 37 امرأة كل يوم منذ بدء العدوان.
كما نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بيانا يكشف وجود 28 معتقلة في السجون الإسرائيلية من الأمهات، كما يكشف البيان حجم القمع الذي تتعرض له الأمهات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال، حيث يحرمن من رؤية عائلاتهن، وبينهن أمهات أسرى وزوجات أسرى وشقيقات أسرى وشهداء، وأسيرات سابقات، وبينهن أسيرة أم شهيد، وأخرى جريحة.
تشكل الإناث ما نسبته 49٪ من إجمالي سكان فلسطين، بواقع مليون وستمئة وثلاثين ألف أنثى في الضفة الغربية، ومليون ومئة وثلاثين ألف أنثى في قطاع غزة، وقد شكل النساء والأطفال ما نسبته 70٪ من المفقودين في غزة، فيما شكلت الإناث ما نسبته 75٪ من الجرحى.
تعبّر هذه الأرقام عن المأساة الكبيرة التي يعاني منها، بشكل كبير، فلسطينيو غزة، كما يعبّر العنف الإسرائيلي الهائل المتقصد ضد الإناث، معنى إسرائيل الحقيقي بجمعها شرور الاحتلال والاستيطان والاستبداد، وباستهدافها رمز الحياة الفلسطينية: أجمل الأمهات.
اللهم آرنا في المتصهينين وشيوخ السلطان وتجار الدين يوما أسودا في هذا الشهر الكريم واللهم عجل في زوالهم يارب في اقرب الأجل حفاظا على ارواح الأبرياء من الاطفال والنساء والشيوخ والمرابطين في الأقصى المبارك الذي باركت حوله. فليس لهم وألله إلا غيرك في هذا العالم المنافق بعد ان وصل غدر المتصهينين من الحكام العرب الذي لم يعد هناك شك من ضرورة استئصالهم وعلى عجل قبل ان تتحول كل الدول العربية إلى غزة.
سيسجل التاريخ بكلمات من نور وفخر وألق…أنّ الأمّ الفلسطينيّةهي الوريث الشرعيّ للسّيدة الصدّيقة مريم أمّ السّيد المسيح عليه السّلام؛ والتي واجهت اليهود الهيردوتس عملاء وموالي الرّومان بشجاعة وإيمان…وواصلت التبشير برسالته بعدما حرمه منها ( سنهدرين ) الرّومان.والصدّيقة هي التي تواصل الرسالة بأمان لمنْ كان قبلها بإخلاص ووفاء ويقين.
الذي يتعمد قتل النساء والأطفال , هو شخص سيكوباتي جبان منحرف !
والذي يغطي على جرائمه يعتبر شريك بالدماء !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
الغرب المنافق يعلم بجرائم الصهاينة , لكنه يغمض عينيه ويصم أذنيه !
إنها الإسلاموفوبيا والمصالح المادية , أما المبادئ فهي لهم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*تحية خالصة لكل أم فلسطينية صامدة أبية.
اللهم أنصر إخواننا في غزة وعموم فلسطين
ع الصهاينة المجرمين وكل من لف لفهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
لم اقرأ اجمل واروع من تعليق الاخ الدكتور
جمال البدري بمناسبة عيد الأم للمرأة في
فلسطين الحبيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل الأمهات: الحياة في مواجهة الإبادة. جميل ان يحتفل العالم بعيد الام جميل تشعر الأمهات برد الجميل الام كل شيء الام هي الحياة هي الحنان هي صانعت الأجيال ولهذا اطلب من العالم بل جميع أمهات العالم ان تحتفل ب الام الفلسطينية هذا العام وكل عام هذه الام التي حيرت العالم ب الصبر الجميل والتضحية على فراق الأبناء شباب في عمر الزهور هذه الام العظيمة تودع الأبناء بعد استشهادهم بفرحة وليس واحد بل أكثر وأكثر بل أبكاني منظر الأمهات وهم يودعون الأبناء بفرحة وزغاريد هذه الام الفلسطينية بسبب صبرها أصبحت سلاح ضد عدو لا يفهم جبان صبر هذه الام الفلسطينية كانت السبب المباشر في إسلام بنات ونساء في الغرب وهذا متواجد على جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحياتي لجميع الأمهات وعلى راسهم الام ( الفلسطينية )
العدو جبان وجهول على حد سواء…
والعدو أكثر من هذا حقير وحسود من الطراز الأول..
حسود لأنه يعجز عن الإبداع الذي يأتي به العربي عامة والفلسطيني خاصة من الإمكانات المحدودة جدا وحتى من اللاشيء..
العدو حسود وحقير وجهول ومنافق ليس لديه سوى كيل المديح والتطبيل والتزمير لأسياده أينما تواجدوا في أصقاع الغرب الذي يعتاش على فضلاته كالمعتاد..
مع التحية
أهم ملاحظات قيمة من الأخ الفاتك في الحقيقة
نعرف معرفة تاريخية حميمة وعميقة مكانة الأم في عيوننا جميعا
ولكن من الضروري في السياق تعرية العدو على حقيقته هنا
انها المأساة التي علينا التعود عليها لاننا لا نملك غير البكاء علي حالنا فأمهاتنا وأطفالنا يستشهدن ولا نجد حراك يدعو الي إنهاء حرب الإباده الجماعية من قبل الزعيم النازي في فلسطين المحتلة المدعوم من عصابة البيت ألأبيض وبقبول عربي مفضوح فلسطين واهلها لهم الله
قد يكون لإسرائيل جيشا جرارا ..
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قد تكون أمريكا وراء جيش إسرائيل..
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قد يتفنن الصهاينة في ترويض العالم من أجلهم..
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قد يرتقي عشرات الآلاف بسبب حرب الإبادة..
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قد يفكر الصهاينة في تحطيم اي مضهر قوة للقضية
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قد يخططون وينفدون ضد أي شيئ ..
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لكن هناك أمر يستعصي عليهم.. من المستحيل
أن يجدوا له حلا… وهو ما سيكون سبب هزيمتهم
الحلمية..
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إنها المرأة الفلسطينية .. الأم الفلسطينية…
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بطلة.. ولادة أبطال.. إلى يوم الدين ..
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كل المحبة والتقدير لك أيتها البطلة…أنت محور انتصار القضية…
تصحيح.. هزيمتهم الحتمية.. معذرة ..
السبب الرئيسي في مأساة هذا القرن اسرائيل وايران وكلابهما