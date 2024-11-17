أجهزة الأمن المصرية تقبض على مذيعة شهيرة بتهمة حيازة مخدرات

لندن- “القدس العربي”:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة الجمعة، القبض على المذيعة الشهيرة داليا فؤاد، مقدمة برنامج “ضرب نار” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس”، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة. حيث قررت نيابة القاهرة حبس المذيعة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوات الأمن قد ضبطت المذيعة داليا فؤاد داخل مسكنها في منطقة التجمع الأول، حيث تم العثور على كمية من المواد المخدرة داخل فيلا سكنية تابعة لها.

عملية القبض جاءت بعد معلومات وردت إلى الإدارة العامة للمخدرات تفيد بحيازة فؤاد للمخدرات، وهو ما دفع السلطات للتحقيق في القضية، وأشارت التحريات الأمنية إلى صحة المعلومات الواردة، مما استدعى إصدار إذن من النيابة العامة لتنفيذ عملية التفتيش.

وبناء على ذلك، قامت قوة أمنية بالاستهداف الفوري للمكان الذي تقيم فيه المذيعة في منطقة التجمع الأول، حيث تمت مداهمة الفيلا وضبط المواد المخدرة التي كانت بحوزتها.

بعد القبض عليها، تم استجواب داليا فؤاد في مقر الشرطة، حيث أقرّت بحيازتها للمخدرات بقصد التعاطي الشخصي. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية، التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق.

داليا فؤاد هي مذيعة ومدونة فيديو مصرية، اشتهرت بتقديم برنامج “ضرب نار” عبر قناة “القاهرة والناس”. وتمتلك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي من بينها “إنستغرام” حيث يتابعها ما يزيد على نصف مليون شخص.