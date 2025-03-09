أجواء رمضانية شاقة في غزة.. النساء يحضرن الطعام على مواقد النار والرجال يبحثون عن فتات الأكل في “التكايا”

غزة – “القدس العربي”:

لتوها كانت قد انتهت بصعوبة من تجهيز طعام إفطار عائلتها، على موقد الحطب، وبوجه محمر من حرارة اللهب، قالت هند حمودة إن الأمور عادت لتزداد صعوبة على سكان قطاع غزة في شهر رمضان، بعد تشديد إجراءات الحصار الإسرائيلي.

مواقد الحطب

ولم يكن هناك سوى أقل من عشر دقائق على موعد أذان المغرب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حين فرغت هذه السيدة بالكامل من تجهيز طعامها، الذي اضطرت لتأخيره، كونها لا تستطيع كما اعتادت سابقا قبل الحرب، تسخين الطعام من جديد قبيل موعد الأذان باستخدام موقد الغاز، أو جهاز التسخين الكهربائي “الميكروويف”، فغاز الطهي كغالبية سكان غزة نفد بالكامل، فيما قطع التيار عن كافة مناطق القطاع في أول أيام الحرب، يوم السابع من أكتوبر 2023.

وكغيرها من غالبية أسر قطاع غزة، تعتمد أسرة هند وهي سيدة تبلغ من العمر (49 عاما)، على مواقد النار، لتجهيز الطعام، بسبب شح امدادات غاز الطهي، التي كانت سلطات الاحتلال تسمح بدخولها للقطاع خلال فترة التهدئة بكميات قليلة جدا، قبل أن تعود وتمنع دخولها بالكامل، منذ بداية الأسبوع الماضي.

كانت سلطات الاحتلال تسمح بدخول غاز الطهي للقطاع خلال فترة التهدئة بكميات قليلة جدا، قبل أن تعود وتمنع دخولها بالكامل، منذ بداية الأسبوع الماضي

وفي أحد الشوارع الداخلية المحاذية لمنزلها صنع زوجها موقدا بدائيا، يشعله باستخدام الحطب والخشب والكرتون والبلاستيك، الذي يجمعه وأبناؤه من مناطق عدة أولها تلك التي يطالها التدمير الإسرائيلي، وتجلس هذه السيدة وبجوارها قطع من الخشب تضعها بمقدار محدد في باطن الموقد، لتكون مباشرة تحت قدر الطعام، لتحافظ على ما توفر من حطب بالقدر الذي يكفيها، وللمحافظة على درجة الحرارة واللهب التي تحتاجها لصنع الطعام.

وهذه السيدة روت لـ “القدس العربي” كيف وأخريات من الجارات، فشلن في بداية الأمر في تحضير الطعام على موقد الحطب، قبل أن يكتسبن الخبرة بسبب طول مدة الحرب، والاضطرار لاستخدامه في غالبية الأيام.

وتقول هند إن تجهيز طعام فطور أسرتها المكونة من ثمانية أفراد في رمضان، بينهم نجلها الأكبر وزوجته، احتاج منها لأكثر من ساعتين وهي تقابل النار، وتقلب القدر، وكان عبارة عن الفاصولياء البيضاء، وإلى جوارها جهزت بصعوبة بالغة قدرا فيه قليل من الأرز، وتضيف “الأمر أصبح صعبا، والأكل قليل وغال جدا”، وقد تحدثت عن ارتفاع أثمان السلع الجنوني بسبب إغلاق إسرائيل من جديد معابر غزة، وتشير إلى أن زوجها عمله مع بداية الحرب، وقد كان عاملا في مجال البناء، فيما نجلها اضطرته الظروف للعمل فيما تعرف بـ “مهن الحرب”، وبات يبيع سلعا غذائية معلبة على بسطة في احد أركان السوق، وهكذا أصبحت العائلة لا تملك المال الكافي لشراء غالبية احتياجاتها اليومية، وأنها تضطر في هذا الوقت لشراء القليل من الطعام الأساسي فقط، وتوضح أن أسرتها كانت تأمل في شراء قليل من اللحوم لصنع إحدى الأكلات، غير أن إغلاق المعابر، وقلة المال حال دون ذلك.

فقدان لمة العيلة

ومشهد هذه السيدة التي تطهو طعامها على إحدى زوايا الشارع، يشابه حياة غالبية السكان، حيث تضطر الأسر لإبعاد دخان النار ذي الروائح التي تسبب الاختناق، لوضع المواقد في الشوارع، أو على أسطح المنازل، فيما تضطر الأسر النازحة لصنع الموقد بجوار خيام النزوح أو في ساحات “مراكز الإيواء”، وفي فترات توفر غاز الطهي بالكميات القليلة، لا تستطيع أسر غزة، الاعتماد كليا على تجهيز طعامها على مواقد الغاز، لان ما يتوفر لها شهريا لا يفي بالغرض.

وتستذكر مها عبد الجواد أشهر رمضان السابقة، وكيف كانت أسرتها وأسر أشقاء زوجها، تجتمع على مائدة واحدة عند الإفطار، في منزل والد زوجها، وكيف أصبح حالهم في هذا الوقت، حيث اضطرتها ظروف الحرب للانفصال عن بقية أفراد الأسرة، فبات بعضهم يقيم عند أقاربه وآخرون مثلها يقيمون في خيام نزوح، بسبب تدمير منزل العائلة خلال الحرب.

وفي خيمة نزوحها مها مع أسرتها، استبدل أثاث شقتها السكنية المدمرة، ببعض المراتب والأغطية المهترئة والبالية، بسبب ظروف الحرب، ولم تعد تملك سوى قدرين صغيرين ومقلاة وبعض الأطباق ومنها من تعرضت أطرافه للكسر، وبعض الأواني المعدنية، وتقول بحسرة “كل أثاث المنزل ومعدات المطبخ تدمرت وصارت تحت القصف والركام”، ولم تجد هذه السيدة ما تزين به مكان إقامتها كما اعتادت سابقا خلال رمضان، فيما صنع زوجها لطفله فانوسا من بقايا إحدى معلبات البقوليات، ويوقد له بداخله قطعة قماش مبتلة بقليل من الزيت.

تعاني نساء قطاع غزة كباقي القطاعات بسبب ظروف الحرب التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف منهن

وتعاني نساء قطاع غزة كباقي القطاعات بسبب ظروف الحرب التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف منهن، حيث تقدر الاحصائيات المحلية أن النساء والأطفال، الذين سقطوا خلال الحرب يمثلون ثلثي الضحايا، وأن النساء اللواتي قتلتهن الغارات الإسرائيلية بلغ عددهن أكثر من 12 ألفا، من إجمالي أكثر من 48 ألف شهيد.

وفي الوقت الذي احتفل فيه العالم في الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي، من خلال التركيز على حل مشاكل المرأة، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل أمور حياتهن، كانت نساء غزة اللواتي يمثلن ما نسبته نصف عدد سكان القطاع، يعانين من تحمل جزء كبير من تكلفة الحرب وآثارها المدمرة.

طعام النزوح والفقر

وليس مشهد رمضان الحزين بعيدا عن باقي سكان القطاع، بمن فيهم الرجال والأطفال، ويستذكر أحمد عليان، كيف كان شكل غزة قبل الحرب وبعدها، وتحدث عن الأسواق في السابق، كيف كانت تعج بالبضائع والمشترين، فيما تبدل الحال في هذا الوقت، وبدت الأسواق شبه فارغة، وقد فرغت مثلها جيوب سكان غزة من المال، بعد أن فقد غالبيتهم أعمالهم بسبب الحرب، ويقول لـ “القدس العربي”: “نجوع في رمضان عبادة، وقبل رمضان كنا نجوع بسبب ظروف الحرب”، ويتابع “الناس في غزة معتادين على الجوع سواء في رمضان وغير رمضان، خاصة في هل أيام”، وكان يتحدث عن قلة الطعام التي تصل قطاع غزة، بسبب الحرب، وفرض إسرائيل حصارا كاملا قبل أكثر من أسبوع.

ووفق الاحصائيات الدولية فإن الحرب حولت جميع سكان قطاع غزة إلى فقراء، وجعلت من نسبة التضخم تتجاوز الـ 250%، وبدون المساعدات التي يحصل عليها السكان من المؤسسات الدولية، لا يستطيعون تحمل تبعات الحياة، ولا توفير الطعام بكميات قليلة لأسرهم.

وبدلا من السير في السوق، يمضي نهاية اليوم، كما اعتاد في أشهر رمضان السابقة، حتى وقت قليل من موعد الإفطار، بات محمد النجار، وهو شاب في منتصف العقد الثالث، ينتظر في طابور طويل أمام أحد “تكيات” الطعام، من أجل الحصول على الطعام المطهو في ذلك اليوم في هذا المكان، ليعود به لإطعام أفراد أسرته، ويقول لـ”القدس العربي”: “الأمر أصبح صعب ومهين، لكن ما في غير هيك سبيل، بدنا نوفر لقمة العيش لأهلنا”، ويقول إنه منذ بداية معرفته بالحياة، لم يعش مثل هكذا ظروف، ولم يكن يتخيل أبدا أن يعيشها، وتابع “وين كنا ووين صرنا، كل يوم الوضع بيزيد صعوبة”.

وتحصل الأسر على القليل من الطعام من “التكايا” نظرا لتزايد عدد طالبي الطعام، وفي ظل عدم توفر أي بديل آخر للحصول على ما يملأ بطون السكان خاصة الأطفال منهم، بسبب الحصار وتزايد معدلات الفقر.