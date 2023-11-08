أجيال تحب فلسطين.. أطفال مغاربة يتضامنون مع غزة والأقصى 

الرباط: يحضر أطفال المغرب بشكل بارز خلال الوقفات والمسيرات الحاشدة التي تنظم في البلاد دعما لفلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهر، خلفت دمارا هائلا وآلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وما بين طفلة ترفع الشعارات أمام حشد من الأطفال يرددون معها هتافات داعمة لفلسطين، وأطفال آخرون يحملون هم فلسطين ويصدحون بحبها من فوق سيارة، تتكرر مشاهد مشاركة الأطفال في المظاهرات، لتبيّن حب فلسطين والمسجد الأقصى في قلوب أطفال المغرب.

صغار الحجم كبار المعاني

حملت إحدى الأمهات طفلتها الصغيرة التي بالكاد تعرف القراءة، وهي ترفع ورقة تضم شعارات مناصرة لغزة، وانخرطت الصغيرة في ترديد الشعارات بمعية أطفال آخرين.

وفي مكان غير بعيد من الطفلة، صعد أطفال رفقة آبائهم سيارة وهم يرددون الشعارات ويحملون الأعلام الفلسطينية ومكبرات الصوت.

وغالبا ما يصطحب الآباء والأمهات أطفالهم للمشاركة في المسيرات والوقفات التضامنية مع فلسطين، مثل المسيرة الحاشدة التي نظمت بمدينة الدار البيضاء في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من طرف الجبهة المغربية لأجل فلسطين ومناهضة التطبيع، أو خلال الوقفات اليومية التي تنظم بمختلف المدن.

وفي مسيرة الدار البيضاء، حمل الأطفال لافتات تساند أطفال غزة كتب عليها: “أطفال الدار البيضاء يتضامنون مع أطفال غزة” و”أطفال المغرب يدعمون فلسطين وأطفالها”.

وقال بعض أطفال الدار البيضاء إنهم يريدون إيصال صوتهم لأطفال غزة وللعالم، وإنهم يتضامنون مع أطفال غزة، ويريدون أن يروا فلسطين حرة.

مسرحية تعليمية

ونظم 6 أطفال مسرحية خلال مسيرة الدار البيضاء، حيث جسدوا معاناة تعرض أطفال غزة للقتل والتجويع والتعذيب الإسرائيلي، وكيف استطاع المقاومون تخليصهم من بطش إسرائيل الذي جسدته على شكل “شبح”.

مشاهد كثيرة تكررت في المسيرات التضامنية عكست ارتباط أطفال المغرب بالقضية الفلسطينية، وحرص الآباء والأمهات على السير معا في صف واحد وهم يجررن عربات أطفالهم الصغار خلال المسيرات.

ويحرص بعض الآباء على أن يلبسوا أبناءهم الكوفية أو رفع العلم الفلسطيني، بينما جسد أطفال آخرون استهداف إسرائيل للرضع والأطفال من خلال حملهم للصواريخ وبجانبهم من يحمل دمى لأطفال رضع.

وقفة رمزية

في 29 أكتوبر الماضي، نظم أطفال مغاربة وقفة رمزية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تضامنا مع غزة وأطفالها.

وشارك في الوقفة التي نظمتها المبادرة المغربية للدعم والنصرة أمام البرلمان، عشرات الأطفال رفقة أهاليهم، رافعين أعلام فلسطين ومتوشحين بالكوفية الفلسطينية.

وتخلل الوقفة مسرحيات وأشعار وكلمات قدمها أطفال، ضمن أنشطة أخرى تعكس هدفا واحدا هو “غرس حب فلسطين والأقصى في قلوب الأطفال”.

(الأناضول)