أحدث تكريم لميسي في الأرجنتين.. صورة ضخمة من أغطية الزجاجات البلاستيكية- (فيديو)

الأرجنتين- رسم طلاب مدارس ثانوية في الأرجنتين، صورة ضخمة لنجم كرة القدم ليونيل ميسي من ألوف أغطية الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، وانتشر مقطع فيديو لهذا العمل الفني الرائع على نطاق واسع عبر الانترنت.

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على قيادة النجم الأرجنتيني للمنتخب الوطني للفوز بأكبر جائزة رياضية عالمية (كأس العالم)، فإن الدولة العاشقة لكرة القدم غارقة في ركود اقتصادي عميق وانقسامات سياسية.

لكن يبدو أن حب ميسي غطى على كل شيء.

وتغطي الصورة الجديدة أرضية فناء مدرسة ثانوية في الهواء الطلق في حي غراند بورج خارج العاصمة بوينس أيرس.

وتصور المهاجم المبتهج وهو يرفع عاليا الكأس الذهبية بعد الفوز في قطر 2022 إلى جانب تعليق يقدم الشكر لقائد الفريق.

🇦🇷🌟 Uff, el tremendo mural, hecho con TAPITAS DE PLÁSTICO, que le hicieron a Leo Messi en una escuela de Buenos Aires.pic.twitter.com/Bejwya9Kys — Rincón Futbolero (@RinconFutboIero) September 4, 2023

ونشر سيباستيان راميريز، المعلم في المدرسة، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتشر على نطاق واسع يعطي تقييما واسع النطاق لإرث ميسي.

وقال: “تحية للأعظم”.

وأظهر مقطع فيديو لكواليس تجهيز الصورة العملاقة عشرات الأطفال وهم ينحنون فوق تصميم مرمز بالألوان وصناديق من أغطية الزجاجات متناثرة حولهم.

وأصبح ميسي مصدرا للوحدة والإلهام في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية حتى مع ارتفاع التضخم لمعدلات قياسية والهبوط المتصاعد للعملة المحلية قبل الانتخابات العامة في أكتوبر/ تشرين الأول.

(رويترز)