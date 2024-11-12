أحدث ما توصل إليه العلم بشأن تغير المناخ وتداعياته

باكو – رويترز: يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب29» خلال عام آخر قياسي من درجات الحرارة العالمية المرتفعة، مما يزيد الضغط على المفاوضات الرامية إلى الحد من تغير المناخ.

وصدر آخر إجماع علمي عالمي بشأن تغير المناخ في عام 2021 من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومع ذلك يقول العلماء إن الأدلة تظهر أن الاحتباس الحراري العالمي وتأثيراته تتكشف بشكل أسرع من المتوقع. فيما يلي نظرة على بعض أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الخصوص:

* هل تجاوز ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية؟

ربما يكون العالم قد وصل بالفعل إلى 1.5 درجة مئوية من الاحترار فوق متوسط درجة الحرارة قبل عصر الصناعة (1850-1900)، وهي عتبة حرجة يعني تجاوزها مواجهة خطر تغير مناخي شديد لا رجعة فيه، كما يقول علماء.

وقدم مجموعة من الباحثين هذا الاقتراح في دراسة صدرت يوم الإثنين بناء على تحليل الغازات الجوية المحاصرة في نوى الجليد في القطب الجنوبي على مدى ألفي عام والتي توسع فهم اتجاهات درجات الحرارة قبل عصر الصناعة.

* الأعاصير شديدة القوة: لا يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى تأجيج العواصف التي تنشأ في حوض المحيط الأطلسي فحسب، بل تتسبب أيضاً في زيادة قوتها بشكل أسرع، على سبيل المثال ارتفاع شدة عاصفة من الفئة الأولى إلى شدة عاصفة من الفئة الثالثة في غضون ساعات فقط.

كما يمكن للهواء الدافئ أن يحمل المزيد من الرطوبة، مما يساعد العواصف على حمل المزيد من الأمطار وإسقاطها في النهاية. ونتيجة لهذا، تتسبب الأعاصير في حدوث فيضانات حتى في المدن الجبلية مثل آش فيل بولاية نورث كارولاينا، التي غمرتها المياه في سبتمبر أيلول بسبب إعصار هيلين.

* وفيات حرائق الغابات: يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في جفاف مجاري المياه واستنزاف الرطوبة من الغابات، مما يخلق الظروف لحرائق غابات أكبر وأكثر حدة في غرب الولايات المتحدة وكندا إلى جنوب أوروبا والشرق الأقصى لروسيا مما يخلق المزيد من الدخان الذي تمتد أثاره المدمرة على صحة البشر وبما يؤدي إلى الوفاة.

*الخطر يهدد غابات الأمازون: تواجه غابات الأمازون المطيرة في البرازيل أسوأ موجة جفاف وأوسعها نطاقاً منذ بدء تسجيلها في عام 1950. وانخفضت مستويات الأنهار إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام، بينما دمرت الحرائق الغابات المطيرة.

ويضيف هذا قلقاًً إلى النتائج العلمية التي خرجت في وقت سابق من هذا العام والتي تشير إلى أن ما بين 10 في المئة و47 في المئة من منطقة الأمازون ستواجه ضغوطا مشتركة من الحرارة والجفاف بسبب تغير المناخ، فضلاً عن تهديدات أخرى، بحلول عام 2050.

وقد يدفع هذا الظروف في منطقة الأمازون إلى الخروج عن السيطرة، حيث لم تعد الغابة قادرة على إنتاج ما يكفي من الرطوبة لترطيب أشجارها، وعند هذه النقطة قد يتحول النظام البيئي إلى غابات متدهورة أو سافانا رملية.

وعلى مستوى العالم، يبدو أن الغابات تعاني.

فقد وجدت دراسة أجريت في يوليو/تموز أن الغابات بشكل عام لم تستطع في العام الماضي امتصاص نفس القدر من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كما كان في الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجفاف في الأمازون وحرائق الغابات في كندا.

وهذا يعني أن كمية قياسية من ثاني أكسيد الكربون دخلت الغلاف الجوي.

* زيادة الانفجارات البركانية: يخشى العلماء أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة الانفجارات البركانية.

ففي أيسلندا يبدو أن البراكين تتفاعل مع التراجع السريع للجليد. فمع ذوبان الجليد، يقل الضغط على القشرة الأرضية.

ويخشى علماء البراكين أن يؤدي هذا إلى زعزعة استقرار خزانات الحمم البركانية ويبدو أنه يؤدي إلى تكوين المزيد منها، مما يزيد الضغط تحت الأرض.

ويقع نحو 245 بركانا في جميع أنحاء العالم تحت الجليد أو بالقرب منه وقد تكون معرضة للخطر.

* تباطؤ تيارات المحيطات: قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي إلى تسريع انهيار نظام التيار الرئيسي، والذي يحذر العلماء من أنه قد يكون متعثرا بالفعل.

وساعدت الدورة الانقلابية الأطلسية الزوالية، التي تنقل المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى شمال المحيط الأطلسي، في الحفاظ على اعتدال فصول الشتاء في أوروبا لقرون.

وأظهرت الأبحاث في عام 2018 أن الدورة الأطلسية فقدت قوتها بنحو 15 في المئة منذ عام 1950، في حين اقترح بحث نشر في فبراير/شباط في دورية ساينس أدفانسز أنه قد يكون أقرب إلى تباطؤ حرج مما كان يعتقد سابقاً.