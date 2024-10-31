4 شهداء ودمار واسع.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم بالضفة الغربية- (فيديو)

طولكرم: انسحب الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، من مدينة طولكرم ومخيميها شمالي الضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 13 ساعة خلفت 4 فلسطينيين شهداء، وتدمير منازل وبنية تحتية.

تغطية صحفية: لحظة انسحاب عدد من آليات الاحتلال من أمام مدخل مخيم طولكرم. pic.twitter.com/MDjaD0DR4B — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2024

وذكر شهود عيان أن “الجيش انسحب من مدينة طولكرم ومخيميها بعد عملية عسكرية فجر الخميس، شن خلالها حملة تفتيش ومداهمات أدت إلى تخريب للبنية التحتية”.

وأشار الشهود إلى أن الجرافات الإسرائيلية أحدثت دمارا واسعا في شوارع وشبكات المياه والكهرباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن “وصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، برصاص الاحتلال من مخيم نور شمس، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة منذ مساء الأربعاء، إلى 4 شهداء”.

وفي وقت سابق، أكدت الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس، وفلسطيني ثالث قبل ذلك بساعات في إطلاق النار عليه بمخيم طولكرم.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح، وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين”.

#شاهد

قبلات أخيرة .. من وداع الشهداء الذين ارتقوا خلال عملية اغتيال نفذها الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/wpmpHSxvU4 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 31, 2024

وأضافت أن “قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها تجاه مخيم نور شمس الذي فرضت عليه حصارا مشددا وسط أعمال تجريف وتدمير واسعة”.

وأشارت إلى أن “جرافات الاحتلال تجرف وتدمر منذ ساعات الفجر، البنية التحتية في شارع نابلس وهو المدخل الرئيسي للمخيم، ودوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا، وحارة المنشية، إضافة إلى تخريب للممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية كانت قد أصابها الدمار خلال الاقتحامات السابقة”.

كما جرفت آليات الاحتلال خطوط المياه والكهرباء المغذية للمخيم، مما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عنه، وعن ضاحية اكتابا وأجزاء من المدينة.

ووفق الوكالة، “استشهد خلال هذا العدوان شابان بعد إصابتهما الخطيرة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة المخيم”.

جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/OIuOti2QGN — فلسطين بوست (@PalpostN) October 31, 2024

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بشظايا الاحتلال في الرأس، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وكانت قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي اغتالت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شابا (30 عاما) أثناء تواجده في محله بمخيم طولكرم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة إن “وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم”.

وأشار إلى أن “القوة الخاصة انسحبت فور اغتيالها الشاب”.

بذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 766 شهيدا، بينهم 166 طفلا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6300.

تغطية صحفية: مشاهد من وداع الشهــ ـداء حسام وأحمد فحماوي وعبد العزيز أبو سمن الذين ارتقوا بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس. pic.twitter.com/oHJ5Q9zfNC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 31, 2024

(وكالات)