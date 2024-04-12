أحدهم بُترت قدمه.. إصابة صحافيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم وسط غزة- (فيديوهات)

غزة: أصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين، الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مجموعة من الصحافيين بينهم فريق قناة “تي آر تي” التركية، بينما كانوا يعملون على تغطية التطورات الميدانية في مخيم النصيرات الذي يشهد عملية عسكرية إسرائيلية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة المصور الصحافي سامي شحادة، وأدى لبتر قدمه اليمنى وجروح متفرقة بأنحاء جسده، فيما أصيب سامي برهوم مراسل قناة “تي آر تي عربي” بجروح طفيفة.

بتر قدم المصور سامي شحادة بعد استهداف جيش الاحتلال فريق TRT عربي في مخيم النصيرات.. التفاصيل مع مراسلة TRT عربي pic.twitter.com/80pMPJn1Du — TRT عربي (@TRTArabi) April 12, 2024

وذكرت المصادر أن الصحافي محمد الصوالحي أصيب بشظية في يده اليمنى في قصف مدفعي إسرائيلي آخر بالمنطقة ذاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال صحافيين في غزة خلال حربه المتواصلة منذ أكثر من نصف عام.

ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن 140 صحافيا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة فريق TRT في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة المصور الزميل سامي شحادة وبتر قدمه. pic.twitter.com/UyQ84lepaD — TRT عربي (@TRTArabi) April 12, 2024

إطلاق نار في محيط تواجد صحفيين بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/ngl6lqvmTY — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 12, 2024

(الأناضول)