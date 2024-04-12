أحدهم بُترت قدمه.. إصابة صحافيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم وسط غزة- (فيديوهات)

غزة: أصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين، الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مجموعة من الصحافيين بينهم فريق قناة “تي آر تي” التركية، بينما كانوا يعملون على تغطية التطورات الميدانية في مخيم النصيرات الذي يشهد عملية عسكرية إسرائيلية.
وقالت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة المصور الصحافي سامي شحادة، وأدى لبتر قدمه اليمنى وجروح متفرقة بأنحاء جسده، فيما أصيب سامي برهوم مراسل قناة “تي آر تي عربي” بجروح طفيفة.
بتر قدم المصور سامي شحادة بعد استهداف جيش الاحتلال فريق TRT عربي في مخيم النصيرات.. التفاصيل مع مراسلة TRT عربي pic.twitter.com/80pMPJn1Du
— TRT عربي (@TRTArabi) April 12, 2024
وذكرت المصادر أن الصحافي محمد الصوالحي أصيب بشظية في يده اليمنى في قصف مدفعي إسرائيلي آخر بالمنطقة ذاتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال صحافيين في غزة خلال حربه المتواصلة منذ أكثر من نصف عام.
ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن 140 صحافيا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة فريق TRT في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لإصابة المصور الزميل سامي شحادة وبتر قدمه. pic.twitter.com/UyQ84lepaD
— TRT عربي (@TRTArabi) April 12, 2024
إطلاق نار في محيط تواجد صحفيين بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/ngl6lqvmTY
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 12, 2024
(الأناضول)
ويتواصل الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق الصحافة الفلسطينية ظنا منهم عصابة جيش البامبرز الصهيوني أنهم باستهداف الصحافة الفلسطينية الحرة الشجاعة التي تنقل الصورة الحقيقية لبشاعة جرائم الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين، لا والله لن تسكت الصورة عن نقل وقائع جرائم عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة بحق الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥