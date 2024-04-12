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أحدهم بُترت قدمه.. إصابة صحافيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم وسط غزة- (فيديوهات)

12 - أبريل - 2024

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غزة: أصيب عدد من الصحافيين الفلسطينيين، الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مجموعة من الصحافيين بينهم فريق قناة “تي آر تي” التركية، بينما كانوا يعملون على تغطية التطورات الميدانية في مخيم النصيرات الذي يشهد عملية عسكرية إسرائيلية.
وقالت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة المصور الصحافي سامي شحادة، وأدى لبتر قدمه اليمنى وجروح متفرقة بأنحاء جسده، فيما أصيب سامي برهوم مراسل قناة “تي آر تي عربي” بجروح طفيفة.

وذكرت المصادر أن الصحافي محمد الصوالحي أصيب بشظية في يده اليمنى في قصف مدفعي إسرائيلي آخر بالمنطقة ذاتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال صحافيين في غزة خلال حربه المتواصلة منذ أكثر من نصف عام.
ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن 140 صحافيا استشهدوا جراء هجمات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 12, 2024 الساعة 1:43 م

    ويتواصل الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق الصحافة الفلسطينية ظنا منهم عصابة جيش البامبرز الصهيوني أنهم باستهداف الصحافة الفلسطينية الحرة الشجاعة التي تنقل الصورة الحقيقية لبشاعة جرائم الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين، لا والله لن تسكت الصورة عن نقل وقائع جرائم عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة بحق الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في غزة العزة و الصمود والبطولة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥

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