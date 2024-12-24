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أحدهم طفل.. إصابة 9 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بالضفة واحتجاز 3 منهم- (فيديو)

24 - ديسمبر - 2024

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رام الله: أصيب 9 فلسطينيين، أحدهم طفل، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة الخليل، وبلدة بيت فوريك بمدينة نابلس، جنوب وشمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز 3 منهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان إن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة الخليل، وتم احتجاز 3 منهم.

وأضافت: “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) احتجزت 3 شبان مصابين، وسمحت لطواقمنا بنقل إصابة بالرصاص في منطقة البطن والأرجل للمستشفى لتلقي العلاج”.

ولم تذكر الجمعية تفاصيل أخرى، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” قالت، إن جنودا إسرائيليين على حاجز عسكري أطلقوا النار تجاه مركبة فلسطينية، فأصبوا ركابها الأربعة.

وفي البلدة القديمة بمدينة الخليل، قال الناشط عارف جابر في تصريح صحافي: “أطلق جنود الاحتلال (الإسرائيلي) النار تجاه فتى عمره 16 سنه في حارة جابر (داخل البلدة القديمة) وأصابوه في الفخذ، وتم نقله للمستشفى لتقلي العلاج”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الجمعية إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 مصابين فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك.

وأردفت أن الإصابات هي “إصابة لطفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص حي في القدم، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 23 عاما برصاص حي في الركبة، وإصابة لشاب يبلغ من العمر 20 عاما برصاص حي في الفخذ”.

الجمعية قالت في بيان لاحق، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى أيضا طفلا (16 عاما) أصيب “بجرح في العين نتيجة سقوطه عن مرتفع (خلال الملاحقة من قبل الجيش في البلدة نفسها)”.

في السياق، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك، “فاندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة، فردت بالرصاص الحي وقنابل الغاز”.

وأضاف الشهود أن الجيش “اقتحم مركزا طبيا محليا في البلدة بحثا عن مصابين فلسطينيين” دون أن يشيروا لوجود اعتقالات.قوات الاحتلال تقتحم مركزاً صحياً وتلاحق مركبات الإسعاف لمحاولة اعتقال مصابين خلال المواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وباتت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا، مسرحا لاقتحامات يومية متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، يتخللها سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات الاعتقال وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ما أسفر عن 826 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 5:56 م

    بعد غزة العزة عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر تنتقل إلى إبادة الضفة الغربية يا عينيا، فحاصر حصارك أيها الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود و

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2024 الساعة 7:21 م

    إرهاب صهيوني نازي فاشي مجرم دموي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒

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