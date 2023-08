أحدهم مقاتل مشهور.. أوكرانيا تعلن مقتل ثلاثة من طياريها العسكريين في حادث تصادم جوي- (فيديو)

كييف: أعلنت أوكرانيا السبت أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء “جوس”، قتلوا في حادث تصادم في الجو الجمعة.

ويمثّل الحادث ضربة لكييف المتطلعة للحصول على طائرات إف-16 لتعزيز أسطولها الجوي الذي يعود إلى الحقبة السوفييتية والمضي قدما في هجومها المضاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية “نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعا”، واصفة الحادث بأنه “فظيع”.

وأضافت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير بشمال أوكرانيا بين طائرتي تدريب قتالي من طراز إل-39، مضيفة أن التحقيق في الملابسات جار.

وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات أن أحد القتلى – أندري بيلشتشيكوف – الذي يحمل علامة النداء “جويس”، كان ضابطا شابا يتمتع “بمعرفة واسعة وموهبة كبيرة”.

وقال في نعي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “كرّس الرائد أندريه بيلشتشيكوف حياته القصيرة لكن المشرقة للغاية للطيران القتالي، وكان يحلم بطائرات إف-16 في سماء أوكرانيا”.

وأضاف “لقد كنتَ أكثر من مجرد صديق. أرقد بسلام، لقد بذلت الكثير من أجلنا”.

Today we sadly bid farewell to @_juicefighter_ .

He was, in fact, the face of Ukraine’s Air Force in this war.

Andriy “Juice” Pilschikov of the 40th Tactical Aviation Brigade and two other pilots were killed during a training mission.

I’m proud we knew each other, man. pic.twitter.com/BFGFA46AVs

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 26, 2023