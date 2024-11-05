أحد مؤسسي حركة “غير ملتزم” يقول إنه صوت لصالح هاريس- (فيديو)

ميتشغان- “القدس العربي”: قال عباس علوية، أحد مؤسسي الحركة الوطنية غير الملتزمة، إنه صوت لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وتعدّ “الحركة الوطنية غير الملتزمة” مجموعة سياسية متضامنة مع فلسطين وتعارض إدارة بايدن-هاريس بسبب دعمها لإسرائيل.

وقال علوية بعد ظهر الثلاثاء على قناة إم.إس.إن.بي.سي، عند مناقشة قراره بالتصويت لصالح هاريس: “هذه لحظة من الألم العميق والإحباط بصراحة”.