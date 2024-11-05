أحد مؤسسي حركة “غير ملتزم” يقول إنه صوت لصالح هاريس- (فيديو)

ميتشغان- “القدس العربي”: قال عباس علوية، أحد مؤسسي الحركة الوطنية غير الملتزمة، إنه صوت لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.
وتعدّ “الحركة الوطنية غير الملتزمة” مجموعة سياسية متضامنة مع فلسطين وتعارض إدارة بايدن-هاريس بسبب دعمها لإسرائيل.
وقال علوية بعد ظهر الثلاثاء على قناة إم.إس.إن.بي.سي، عند مناقشة قراره بالتصويت لصالح هاريس: “هذه لحظة من الألم العميق والإحباط بصراحة”.
‘Moment of deep pain and frustration’
Co-founder of the Uncommitted National Movement @AZAlawieh joins @mitchellreports, @ChrisJansing and @KatyTurNBC to explain why he’s voting for Kamala Harris and share how some Arab and Muslim voters are feeling amid the Israel-Hamas war. pic.twitter.com/KMgTniY49I
— MSNBC Reports (@MSNBC_reports) November 5, 2024