أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيئ السمعة في قبضة السلطات السورية

دمشق: ألقت قوات الأمن السوري، الثلاثاء، القبض على أحد معاوني مدير سجن صيدنايا سيئ السمعة، والشاهد على جرائم النظام المخلوع، وهو العقيد السابق ثائر حسين.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

وقالت الوزارة: “نجحت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس (غرب)، بعد عملية أمنية نوعية ودقيقة، بإلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا”.

وأوضحت أن ذلك جرى أثناء “اختبائه في إحدى المناطق النائية بريف طرطوس”.

و”جرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”، وفق البيان.

وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل منظّم وسرّي داخل هذا السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات.وقدّرت تلك التقارير أن النظام المخلوع أعدم الآلاف بمعدل 50 شخصًا أسبوعيًا بين عامي 2011 و2015.

وبعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسيطرة الفصائل السورية على المدن وفتح السجون والمعتقلات والأفرع الأمنية والإفراج عن المعتقلين، ظل عشرات آلاف المعتقلين مفقودين دون أثر، مع اكتشاف مقابر جماعية تشير إلى احتمال أن يكون المفقودون في عداد الموتى.

ويأتي القبض على معاون مدير سجن صيدنايا ضمن مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت تُعد معقلًا لكبار ضباط نظام بشار.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم “حزب البعث” الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)