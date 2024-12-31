سياسة | عربي | سوريا

أحد وجهاء العلويين: نظام البعث ظلم جميع فئات المجتمع السوري

31 - ديسمبر - 2024

الشيخ راجي ناصر

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اللاذقية: قال الشيخ راجي ناصر أحد وجهاء الطائفة العلوية في سوريا، إن كل فئات المجتمع عانت من الظلم والقمع في عهد نظام البعث المنهار.

وفي حديث للأناضول، الثلاثاء، أشار ناصر إلى أن سوريا بلد ذو تاريخ وحضارة عريقة، وأن اختلاف الدين والطائفة في البلاد يعد ثراء.

وأضاف: “جميع الطوائف عاشت معا في هذا البلد عبر التاريخ في إطار المحبة والاحترام”.

وأردف: “النظام (المخلوع) زرع بذور الكراهية بين كافة أطياف المجتمع السوري، وألحق الظلم بجميع فئاته”، لافتا إلى أن مسؤولية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد يجب ألا تقع على فئة معينة من المجتمع.

وتابع: “مثلما كانت جميع فئات البلد مظلومة، كانت هذه الطائفة (العلوية) مظلومة وضحية أيضا”.

وأكد الشيخ ناصر أن هناك “طاقة أمل” كبيرة في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، مشددا على رغبتهم في أن تعيش فئات المجتمع بوحدة وتضامن مع الإدارة الجديدة بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)

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  1. يقول علي صبحي:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 12:58 م

    كلام عام ، كان يجب الأعتراف بأن الطائفة الأكبر في سوريا كانت الهدف الأول للنظام الخلوع ،،بواسطة طائفة هذا الشيخ الذي لم نسمع عنه ومنه من قبل …

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  2. يقول فايز التايه:
    يناير 1, 2025 الساعة 6:16 ص

    مسؤولية ظلم الشعب السوري تحديدا تقع على رأس النظام وادواته وليس على طائفة واحده . وعلى من استغل وظيفته ومركزه .

    رد
  3. يقول Thomas Johansen:
    يناير 1, 2025 الساعة 8:43 م

    A Hypocrite man of religion for – hire
    A Huckster of Holiness

    Where was he over the past fifty- one year of sectarian Tyranny
    Hidden in the Takieh , the cult deception
    Now he speaks up
    He claims his innocence
    What a joke

    رد

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