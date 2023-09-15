«أحزابكم» على الطريقة الأردنية: مناسف واستقبالات «مناطقية» وترحيب اجتماعي لكن دون «عضوية وانخراط وبرامج»

عمان – «القدس العربي»: حجم وعدد المواطنين الأردنيين الذين يستقبلون يومياً وفوداً من الأحزاب السياسية الجديدة في إطار النشاط الاجتماعي الطابع يفوق بكثير النسبة 1% التي قيل إنها تمثل عدد الأردنيين المنضمين إلى الأحزاب السياسية أو الراغبين في الانضمام.

النشاط الاجتماعي والمناطقي لبعض الأحزاب الجديدة وحزب جبهة العمل الإسلامي المعارض القديم والكلاسيكي يظهر بوضوح بأن البيئة الاجتماعية لا تزال منفتحة إلى حد ما على منظومة العمل الحزبي، لكن دون التورط مباشرة في عضوية الأحزاب أو الانخراط فيها.

اليقين بالعمل الحزبي لا يزال بعيداً مع أن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة وفي آخر مداخلة ضمن نشاط له، اعتبر أنه لا انتخابات عملياً دون أحزاب سياسية، ولا ديمقراطية أيضاً بدون أحزاب سياسية. وأكمل العضايلة الثلاثية بالقول إنه لا أحزاب سياسية بدون حريات عامة.

تلك الثلاثية تضرب مجدداً على الأوتار الاجتماعية، والملحوظ في إطار التحضير للانتخابات عام 2024 أن مستوى الاستقبالات الشعبية والمناطقية وأحياناً العشائرية لوفود من الأحزاب السياسية هي أكبر بكثير من الأرقام المسجلة في الدائرة المختصة لأعضاء الأحزاب، ما يعني أن جزءاً لا يستهان به من فعاليات الأحزاب في المجتمع هي أقرب إلى تفاعل اجتماعي وليس إلى تفاعل حزبي سياسي بالمعنى البرامجي.

وهو تفاعل – في رأي الناشط الإسلامي الدكتور رامي العياصرة – يمكن الاستثمار فيه، لكنه مبرمج على أساس الترتيبات الانتخابية وليس البرامجية بالمقام الأول، مع ملاحظة أخرى في غاية الأهمية سجلها العياصرة مبكراً على هامش نقاش مع “القدس العربي”، محورها تجنب خلط المكونات المناطقية والمسيسة في تقسيمات الدوائر الانتخابية.

تلك مفارقة تنبه لها كثيرون وهم يراقبون النشاط الزائد لقادة بعض الأحزاب الجديدة في أوساط المجتمع، وخصوصاً في الأطراف والمحافظات برفقة كل مظاهر الكرم الاجتماعي الأردني المألوف، مثل إعداد المناسف وخيم الاستقبال الحار.

عدد الذين يستقبلون القادة الحزبيين القادمين من عمان في الأطراف ثم يقيمون معهم بعض النشاطات، لا يعكس وقائع الخارطة الحزبية، وإن كانت المسألة من حيث النسب والأرقام لا تدعو للخوف والقلق، برأي رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات المهندس موسى المعايطة، الذي كان أول من اعتبر النسب والأرقام ليست أمراً مقلقاً.

وأبلغ في نقاش سابق مع “القدس العربي” بأن الأحزاب في كل الدول الديمقراطية ينضم إليها عدد قليل من المواطنين أقل بكثير من عدد المصوتين لتلك الأحزاب في صفوف المجتمع بالانتخابات.

بكل حال، مفارقة الرقم تضرب وبقوة، والطابع الاجتماعي في استقبال الاجتماعات واللقاءات الحزبية هو المؤثر الأبرز حتى الآن، ولا أحد يعلم ما هي الوسيلة المباشرة لتسهيل هذا الزخم الاجتماعي وتحويله إلى زخم يخص الأحزاب، بمعنى توفير حاضنة اجتماعية حقيقية لها تنعكس على سجلات العضوية وعلى تنوع الثقافات داخل الهيئة الحزبية الواحدة، وأيضاً على الحضور الاجتماعي – البرامجي، باعتبار ذلك من الأسس المرحلية والانتقالية، كما يقول القيادي في حزب الميثاق الوطني محمد الحجوج، وهو أحد أبرز الناشطين في حزبه وفي أوساط المجتمع في مدينتي الزرقاء وعمان العاصمة.

الأحزاب غالبيتها تعاني من أزمة سيولة نقدية، لكن استعراضاتها الاجتماعية تميل فيها على حسن ضيافة بعض الوجهاء فيها وفي المناطق. وفي كل حال، لا يمكن إلا ملاحظة تلك المفارقة الرقمية التي تقول إن عدد الذين يستقبلون النشاطات الحزبية أو يشاركون فيها من مواطني المحافظات أكبر من أعداد المسجلين في نفس المناطق في الأحزاب الجديدة.

لكن النشاط قد يشار إليه باعتباره مرحلة أولية ومتقدمة وأساسية لتكريس العمل الحزبي ولزيادة رقعة الحاضنة الاجتماعية التي تتعامل معه أملاً في أن تتطور التجربة، كما يقدر المعايطة. وبالتدريج، فالمطلوب هو النضج اللازم والضروري للانتقال فعلاً إلى مسار تنفيذي في تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

وثلاثة أحزاب بهذا المعنى يمكن القول إنها تعتبر رائدة في النشاط الاجتماعي الملحوظ مؤخراً. وأغلب التقدير أن حزب جبهة العمل الإسلامي يتحرك في فضاء الدوائر الانتخابية الموالية له بطبيعة الحال، فيما يبدو حزب إرادة الوسطي السياسي هو الأكثر تجولاً بين المواطنين في محافظات أطراف شمال المملكة إلى جنوبها، وهو الحزب الأكثر نشاطاً في إطار الزيارات. ومن المرجح أن حزب الميثاق يتحرك في الفضاء الاجتماعي أيضاً بخطوات مدروسة.

لكن بقية أحزاب المنظومة وعددها 27 سجلت حتى الآن، لا يبدو أنها تتحرك في فضاءات اجتماعية وحتى إعلامية من الصنف الذي يوحي بأنها جاهزة للتعامل في الانتخابات مع المجتمع.

ويلاحظ الجميع هنا غياب نشاطات حزب مثل الائتلاف الوطني بالرغم من دمجه واحتواء الخلافات بين قادته وأركانه. ولا تؤسس الأحزاب، يسارية وقومية الطابع التي رخصت وسجلت مؤخراً، لها مكاناً إلا في سياق تفاضلها العددي ضمن الائتلافات المعارضة بدون الإيحاء أو محاولة الإيحاء بوجود حواضن لها خارج العاصمة عمان.

لذا، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة ما بين الأحزاب السياسية الجديدة والقديمة والمقصود المسجلة هنا، وبين حواضن المجتمع، فثمة ميكانيزم يتحرك في أكثر من اتجاه. لكن لا ضرورة للقول إن هذه الاتجاهات المرصودة هي التي يمكن الرهان عليها في سياق الحديث عن تجربة حزبية متدرجة ويمكن أن تنضج مستقبلاً بهدوء.