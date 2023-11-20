أحزاب جزائرية: التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة والمقدسات- (فيديو)

الجزائر: أكدت أحزاب سياسية جزائرية مجتمعة في ندوة دعم ومناصرة فلسطين، اليوم الاثنين، أن “التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة والمقدسات”.
ودعت هذه الأحزاب من خلال البيان الختامي لندوة “فلسطين المقاومة والصمود في قلب ووجدان جزائر الشهداء”، الموسومة بشعار ” كلنا شركاء لطوفان الأقصى حتى التحرير والاستقلال”، إلى مواصلة إرسال عرائض الاحتجاج الجماعية إلى سفارات الدول المنحازة “للاحتلال الصهيوني” ومراسلة الدول العربية المطبعة معه.
كما أكدت على “اعتبار التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة والمقدسات واعتبار دعم المقاومة مصلحة وطنية والتهجير القسري جريمة إنسانية”.
وشدد ذات البيان على “حق الشعب الفلسطيني في المقاومة”، و”طوفان الأقصى بداية التحرير”، مبرزا أن ما يقوم به “الكيان الصهيوني” جريمة حرب وأن القضية الفلسطيني قضية تصفية استعمار.
كما دعت الأحزاب السياسية الجزائرية المجتمعة إلى المبادرة بتشكيل تحالف دولي لدعم المقاومة الفلسطينية ومحاسبة” الكيان الصهيوني”، مع تعزيز الموقف الجزائري ودعمه.
(د ب ا)
كلمة خطيرة جدا عن المطبعين وعربان الردة.
التطبيع والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني خيانة للأمة وللمقدسات.. من يستطيع قولها من عربان التطبيع وعربان الخزي والعار الذين وصفو المقاومة بالإرهاب !؟؟؟
كلمة موضوعية نوجهها إلى من تعود الركوب على الأحداث وبقي وفيا لمنطق المتاجرة..رغم أن غزة قد خربت..والالاف من النساء والرجال والأطفال استشهدوا..ولم يقدم هؤلاء حتى شبه موقف فعلي في خضم هذه الكوارث…في هذا اليوم الثلاثاء سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى الجزائر…وتركيا كما نعلم ليست مطبعة بمدير مكتب فقط ولكنها ترتبط بعلاقات ديبلوماسية على مستوى السفراء…وبروابط إستراتيجية واقتصادية وعسكرية قوية مع إسرائيل…وفي نفس الوقت هي الدولة التي قدمت أعلى نسبة من التضامن مع غزة… بالمستشفيات الميدانية والأدوية والاغذية وغيرها…فهل سنسمع ولو جملة عابرة…ستقال للرئيس التركي حول موضوع التطبيع…نحن في الانتظار.