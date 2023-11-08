أحزاب جزائرية تدعو لعقد اجتماع طارئ للدول الداعمة لفلسطين واستدعاء سفراء الدول المؤيدة لإسرائيل

الجزائر- “القدس العربي”:

طالبت أحزاب جزائرية متكتلة في هيئة دعم ومناصرة لفلسطين، باتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها إلقاء الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل من أجل دفعها لوقف العدوان على غزة، وفسح المجال أمام إدخال المساعدات الضرورية لسكان القطاع.

وقال 14 حزبا منضويا داخل هذا التكتل، في بيان عقب اجتماع قياداته، إنه يدعو الجزائر والدول الداعمة للحق الفلسطيني إلى “استعجال عقد قمة طارئة لمنظمة التضامن الإسلامي من أجل الوقوف المباشر مع الشعب الفلسطيني وممارسة الضغط على مجلس الأمن وكل المؤسسات الدولية لتفعيل مواثيقها وفي حالة جمودها على موقفها المنحاز للمحتل فإن حلها أولى من انعقاد لقاءاتها الشكلية”.

وشدد التكتل الحزبي أيضا على ضرورة استدعاء سفراء الجزائر في الدول المنحازة للكيان الصهيوني للتشاور بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال بضوء أخضر من تلك الدول. وأكد دعمه لـ”تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية شعبيا ورسميا لمنتجات الدول الراعية للإرهاب الصهيوني من أجل التأثير في ميزانها التجاري ونسب الفوائد التي توفرها الشراء أسلحة الكيان الصهيوني”. كما طالب بالعمل على عقد مؤتمر دولي للأحزاب الداعمة لفلسطين من أجل تنسيق المواقف وبعث عمل مشترك فاعل وداعم لفلسطين.

وفي السياق، نوّهت الأحزاب بتجاوب السلطة السياسية الجزائرية مع بعض مطالب الهيئة التي عبّرت عنها في بياناتها السابقة، وأشادت بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون الى محاكمة الكيان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية على جرائمه اليومية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني في غزة. ودعت في هذا الشأن إلى عقد قمة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتنسيق مع الدول الداعمة للحق الفلسطيني بغرض تحقيق نصاب اتخاذ موقف دولي لتجريم الكيان ومحاكمة قادته الدمويين.

وفي الجانب الإغاثي، دعت الأحزاب الجزائرية “دول محور المقاومة وأحرار العالم الحريصين على توقيف العدوان الصهيوني النازي إلى الضغط بكل الوسائل من أجل فتح المعابر وفي مقدمتها معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين وتحميل مصر المسؤولية الأخلاقية والتاريخية في هذه المرحلة الحساسة”.

وأكدت على “حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير واعتبار حركة حماس وفصائل المقاومة حركات تحرر وطني كفلته كل الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية في مقابل محتل غاصب يمارس أعمال إرهابية وإبادة عرقية جماعية يومية على مرأى ومسمع العالم”.

كما أشادت هذه الأحزاب بـ”الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الدمار النازية الصهيونية واحتضانه للمقاومة”، وطالبت السلطة الفلسطينية بـ”الانخراط الفوري في مقاومة المحتل وتوجيه بنادق وسلاح أمنها إلى صدور العدو المحتل بدل التضييق على المقاومين وتوقيف التنسيق الأمني مع المحتل الغاشم”.

ودعا التكتل الحكومة الجزائرية إلى تنظيم تليطون (حملة جمع أموال) تضامني وطني لدعم فلسطين وإعمار غزة المحاصرة، وطالب بتفعيل وسائل التعبئة والتجنيد والدعم وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي للوقوف الى جانب إخواننا في فلسطين.

كما شددت على ضرورة أن تبقي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني شعلة طوفان الأقصى في كل الولايات متقدة حتى التحرير وعدم الذهول عن الأدوار والواجبات التي يجب أن تكون دائمة وذات فعالية وأثر من وقفات وتجمعات ومسيرات ومختلف أشكال الدعم والمناصرة.

وسبق لهذه الأحزاب أن أرسلت عدة مذكرات استنكار لسفارات الدول الداعمة لإسرائيل، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. كما طلب رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، لقاء الرئيس عبد المجيد تبون الذي استقبله وتحاورا على الوضع في فلسطين وكيفية استمرار المساعدات الجزائرية من كل الجوانب.

وعلى المستوى الرسمي، تواصل الجزائر إسماع صوتها في الاجتماعات الدولية حول فلسطين. وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في هذا الشأن، أن الجزائر حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح القارة وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، مجددا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية، كاملة غير منقوصة.

وتحدث بن عبد الرحمن في كلمة له خلال الدورة العادية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عما يشهده العالم اليوم “من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لكل حقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية في أرض فلسطين، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى كل التنافي مع القيم الإنسانية والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء، وكرستها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لكل البشر، دون استثناء أو أي وجه من أوجه التمييز”.

وأبرز أن “الجزائر وهي تتابع التطورات الخطيرة والمحزنة في فلسطين المحتلة، تؤكد من هذا المنبر على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة لاسيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام، وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية”.