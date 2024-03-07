أحزاب معارضة مصرية: بيع رأس الحكمة للإمارات تفريط في الأمن القومي

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت أحزاب معارضة مصرية، إن بيع منطقة رأس الحكمة للإمارات تفريط في الأمن القومي واستمرار لمسار اقتصادي مهلك.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن قبل أسبوع توقيع اتفاق استثماري مع دولة الإمارات لتأسيس شركة لاستثمار منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، يتم بموجبه تخصيص 170 مليون متر مربع، تمتد مسافة 50 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، مقابل 35 مليار دولار، مقسمة إلى 24 مليار دولار ثمن الصفقة، إضافة إلى 11 مليار دولار تنازل عن ودائع لها في مصر على أن تستردها الإمارات بالعملة المحلية للإنفاق على المشروع.

وقالت الأحزاب وهي الاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والناصري، والوفاق القومي، والشيوعي المصري، في بيانها: هناك التزامات غير معروفة، حيث لم يعلن نص الاتفاق، ولم يعرض على البرلمان رغم نصوص القوانين على عرض أي اتفاقات تشمل تمويلا أو ديونا أجنبية على البرلمان للإقرار؛ ولم تعرف من تفاصيله إلا ما صرح به رئيس الوزراء.

موقع استراتيجي

وأضافت الأحزاب: الخطر الأكبر في هذا الاتفاق هو منح تلك المساحة الضخمة في موقع استراتيجي للإمارات، وكيل متقدم للكيان الصهيوني وذات علاقة استراتيجية بها، سياسية وتجارية وعسكرية، حيث سمحت لها بتسهيلات عسكرية ومخابراتية على مضيق هرمز، وأقامت خطا تجاريا بريا لتوريد السلع لها من ميناء دبي عبر السعودية والأردن.

وزاد البيان: موقع المشروع يمتد 50 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وهو حدود استراتيجية شمال مصر، ويبعد 80 كيلومترا غرب محطات الضبعة النووية، وهي أصول ثمينة تحميها الدول بصواريخ وغيرها، فهي أصول استراتيجية ثمينة، وبها ثروة بشرية من العلماء والمهندسين يمثلون قوة بشرية ضرورية إذا واجهت مصر ظروف من عدو نووي يدفعها للدخول في هذا المجال.

ولفت البيان، إلى أن منطقة رأس الحكمة تبعد نحو 70 كيلومترا شرق مدينة مرسى مطروح، موقع القاعدة البحرية الضخمة لمصر؛ وأن السماح لأجانب في هذا الموقع في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية هو بالطبع شديد الخطورة على الأمن القومي، وإلى أن الأمارات سبق لها تعيين مديرين أجانب من هنود وباكستانيين وآخرين في الشركات التي اشترتها من مصر.

سياسة مهلكة

واعتبرت الأحزاب، أن المشروع يمثل استمرار للسياسة الاقتصادية المهلكة التي يسير عليها النظام، مؤكدة، أن هذه السياسة تزايدت سرعتها أضعافا منذ انتخابات الرئاسية الأخيرة التي اعتبرها الرئيس تفويضا شعبيا للاستمرار في سياسته القائمة على بيع أصول مصر الثمينة وفاء لديون لم تكن لها ضرورة قاهرة.

وواصلت الأحزاب في بيانها: “منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية تم الإعلان عن خصخصة المطارات، والموانئ، وقطاع الاتصالات وكلها أمن قومي في الصميم، كما تم الإعلان عن نقل مقار 13 وزارة إلى ملكية الصندوق السيادي، وهو المقدمة لبيعها، مع نقل مقار تلك الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والإعلان عن اعتزام التخارج من قطاع البنوك، والتأمين، وفي هذا دلالة شديدة على الأزمة المستحكمة لتفاقم الديون، ما يدفع الحكومة لذلك السلوك الخطير، في تبديد الأصول المصرية لسداد هذا الدين.

ولفت بيان الأحزاب، إلى أنه وفقا لأخر الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي، عن الموقف الاقتصادي الخارجي لمصر في 30 سبتمبر/ أيلول 2023، فقد بلغ الدين الخارجي 164.5 مليار جنيه.

وزاد البيان: “ما يجب سداده من أعباء خدمة الدين أي كل الديون قصيرة الأجل بالإضافة لفوائد وأقساط الديون طويلة الأجل، خلال عام بدءا من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024 يبلغ 51.5 مليار دولار، منهم أكثر من 30 مليار دولار ديون قصيرة الأجل، وترى الحكومة البيع ضرورة لتجنب إعلان إفلاسها.

وزادت الأحزاب في بيانها: إدارة الاقتصاد بطريقة إهمال تنمية الإنتاج الزراعي والصناعي، والتركيز على التنمية العقارية، وتنمية المرافق والخدمات، ما يؤدي على العجز عن سد احتياجات الشعب، فنعتمد على الخارج في نصف غذائنا وفي 56 في المئة على الأقل من مقومات الصناعة المحلية، لهو من أخطر ما يلحق الضرر بأي اقتصاد.

وتابعت الأحزاب: لتمويل تلك الأنشطة تضاعفت الديون الخارجية والداخلية، حوالي 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وأصبحت أزمة غياب الرشادة في إدارة الاقتصاد القومي غير غائبة عن كل المراقبين، حتى إن مجلة الإيكونوميست العالمية تحدثت عن المشكلة الاقتصادية المتفجرة في مصر قائلة إن مصر لا تستحق الإغاثة في أزمتها تلك نظرا للطريقة البشعة في إدارة الاقتصاد، ولكن الغرب سيتقدم لإنقاذها نظرا لأهميتها السياسية لأنها لها حدود مع غزة ولها معاهدة مع “إسرائيل” وهي وسيط مع حماس، كما إنه لا يجب المغامرة بإسقاط دولة كبيرة في المنطقة يقترب سكانها من 110 مليون.

وأشارت الأحزاب في بيانها إلى أن “العقاب الذي يلحق بدائن مسرف أصبح اقتصاده هشا غير قادر على سداد أعباء ديونه هو، كما ورد نصا في اتفاق صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، هو فرض تصفية أصول الدولة ببيعها للقطاع الخاص”.

وأكدت الأحزاب، أن القطاع الأجنبي هو الرابح الأكبر لأنه الأقوى اقتصاديا، ويملك الدولار الضروري لسداد الديون.

تفريط في الأصول

وبينت الأحزاب، أن هذه الهشاشة الاقتصادية التي تدعو لمثل هذا التفريط في أصول مصر وفي أمنها القومي، وإن الاستسلام لهذا الهوان ليس هو الحل الوحيد للمشاكل التي خلقتها للمشكلات التي خلقتها الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد، وإن هناك بديل شعبي مختلف ندعو له كقوى شعبية مصرية.

خطة علاج

وأكدت الأحزاب، رفضها التفريط في الأصول المصرية والأمن القومي، وقدمت في ختام بيانها خطة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، تقوم على تعبئة الإمكانيات المجتمعية لمواجهة تلك الأزمة بالتوقف عن استيراد كل سلع الترف من سيارات وهواتف محمولة وغيرها لمدة سنة أو الفترة الضرورية، والتحجيم الشديد لسياحة المصريين في الخارج، وثلثيها سياحة دينية، وإلغاء العمرة وقصر الحج على من لم يؤِد الفريضة حتى تنتهي تلك الأزمة، وتركيز الموارد الدولارية على سداد الديون، مع العمل الجاد لزيادة الإنتاج الزراعي الصناعي لضمان الاحتياجات بدلا من استيرادها.

كما دعت الأحزاب، إلى وقف كل أشكال الإسراف الحكومي بتقليص عدد الوزارات، ولفتت إلى وجود أكثر من 30 وزارة في مصر مقابل 13 وزارة في أمريكا، وتقليص شديد للأجور المرتفعة، مع ضمان حق المواطنين في أجور تكفل حياة كريمة لهم، وفي خدمات حقيقية من تعليم وعلاج.