أحزاب معارضة مصرية تطالب بالسماح بالتظاهر رفضاً للعدوان على غزة ومخطط التهجير

القاهرة- “القدس العربي”: طالبت الحركةُ المدنية الديموقراطية السلطات المصرية بالسماح للمواطنين بالتظاهر في أماكن محددة، يوم الجمعة المقبل، للتعبير عن غضبهم من العدوان على قطاع غزة، والتصعيد في مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت الحركة، التي تضم 11 حزباً معارضاً، في بيان حمل عنوان “أنقذوا رفح.. أنقذوا غزة الآن”، إنه في استمرار نهج الإجرام المنفلت والتوحّش المجنون، يمضي جيش الاحتلال الصهيوني في الهجوم على مدينة رفح، التي تؤوي اليوم أكثر من نصف سكان غزة، والتي نزح إليها غالبية الفلسطينيين هرباً من المذابح والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل على القطاع، للشهر الخامس على التوالي.

وأضافت الحركة في بيانها: تواطؤٌ أمريكي مجرم، وعجزٌ دولي وعربي، يفتح الطريق للكيان الصهيوني للاستمرار دون رادع في انتهاك كل قانون وعُرف، لتتحول هذا الإدارة الفاشية العنصرية لنخبة الحكم في الكيان إلى آلة قتل وتدمير لا يمكن كبحها، في مشهد يكشف حجم الانهيار الأخلاقي ووضاعة النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة، وبدعم من إنكلترا وألمانيا.

وأكدت الحركة أن ما يشهده قطاع غزة يكشف عن مستوى عجز ووهن الدول العربية، وفي مقدمتها مصر التي تقف عاجزة، ليس فقط عن دعم وحماية الشعب الفلسطيني، بل وحماية أمنها القومي.

وزادت: إسرائيل لا تكترث بالنداءات المصرية، ولا لمعاهدة السلام، ولا لأيّ اعتبار أخلاقي أو سياسي أو أمني للدولة المصرية، بل إن التصريحات من الجانب الإسرائيلي في هذا السياق تتضمن موقفاً واضحاً يستخفّ ويستهين بمصر واعتباراتها ومطالبها .

ولفتت الحركة إلى أن الشعب المصري الممنوع من النزول إلى الميادين للتعبير عن غضبه مما يحدث لأهلهم في غزة، يجد نفسه عاجزاً ومذهولاً من حجم المذبحة، ومن العجز المصري في مواجهة هذا العدوان الصهيوني.

وطالبت الحركةُ الأجهزةَ المصرية بمراجعة موقفها، والسماح للمواطنين المصريين بالتعبير السلمي عن غضبهم مما يحدث في غزة، وأن يتضمن هذا السماح للجمهور بالتظاهر، يوم الجمعة المقبل، في أماكن محددة، للتعبير عن رفض الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ورفض التواطؤ الأمريكي.

كما طالبت الحركة بأن تتحوّل مناشدات الحكومة المصرية للجانب الإسرائيلي لتحرّك ملموس على الأرض من أجل دعم أهالي غزة، والتهديد بوضوح للعالم بأن الهجوم على رفح وفتح النار على النازحين هناك، ودفعهم للتهجير سيعصف بالأطر الناظمة للعلاقة بين الدولة المصرية والكيان الصهيوني.

وختمت الحركة بيانها بتجديد مطلبها بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وبطرد سفيرهم فوراً من مصر، ودعوة القوى الحرة في العالم إلى الانتفاض من أجل أهالي غزة في مواجهة التوحّش الفاجر لإسرائيل ورعاتها في واشنطن ولندن وبرلين.

يذكر أن السلطات المصرية سمحت، مع بدء العدوان، للمصريين بالتظاهر رفضاً لمخطط التهجير، قبل أن تمنع التظاهر، وتلقي القبض على عدد من نشطاء المعارضة، الذين عرفوا بمعتقلي دعم فلسطين.