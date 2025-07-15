أحزاب معارضة مصرية: قاطعنا انتخابات الشيوخ بسبب هندستها لمصلحة الموالاة وغياب دور المجلس

القاهرة- “القدس العربي”:

أرجعت أحزاب معارضة مصرية مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في في شهر أغسطس/ آب المقبل، إلى الاعتراض على ما وصفته بهندسة الانتخابات لصالح الموالاة بإقرار قوانين تنص على القائمة المطلقة، إضافة إلى عدم وجود دور تشريعي حقيقي للمجلس.

وقال محمد تركي المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن الحزب سبق و قرر عدم المشاركة بقوائم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد تركي على موقف الحزب الرافض لفكرة “القائمة الموحدة” التي تقيد التعددية وتحتكر مقاعد القائمة لصالح أحزاب السلطة وتلغي التمثيل الحزبي المستقل داخل المجلس.

وذكر أن “تقسيم الدوائر الفردية ودمج عدة دوائر في دائرة واحدة بما أفرغ المنافسة الفردية من مضمونها”.

واعتبر تركى أن النظام الانتخابي الحالي حوّل الانتخابات إلى نظام “القائمة المفتوحة” بشكل رسمي، والتي يتم تنسيقها وهندستها من خلال الأجهزة الأمنية بين أحزاب الموالاة وبعضها.

وأكد أن ذلك لا يترك أية فرصة منافسة لأي مرشح حزبي فردي من الأحزاب المعارضة المستقلة حتي لو فاز بكل أصوات دائرته.

وبيّن أن الحزب ترك الحرية لكوادره وأعضائه لخوض الانتخابات في المقاعد الفردية، انطلاقاً من مبادئ حزب المحافظين في أهمية المشاركة في المجال العام، ودعم العملية الديمقراطية رغم النظام الانتخابي الذي يحد من نزاهة المنافسة.

تضييع للوقت

الحزب الشيوعي المصري، وصف الحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ بتضيبع للوقت، مؤكدا أنه زائدة ليس لها أي دور غير أنها تزيد من النفقات الباهظة في وقت تعاني فيه الدولة أزمات اقتصادية خطيرة للغاية.

وقال الحزب في بيان، إنه قرر أيضا عدم المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة سواء بالقائمة او الفردي.

وبين الحزب أن موقفه جاء اعتراضا على القانون سيئ السمعة الذي ينظم الانتخابات النيابية للقوائم والفردي: “ليس هناك دولة حديثة ديموقراطية في العالم تأخذ بنظام القائمة المطلقة المغلقة سوانا نحن ودويلتين صغيرتين غير معروفتين لأحد”.

وزاد: “رأينا أنه غير مقبول أن نرفض من حيث المبدأ المواد التي تنظم القائمة المطلقة وأن نوافق على النزول والمشاركة على المقاعد الفردية في ظل غياب كل الضمانات التي بحت أصواتنا ونحن نطالب بها منذ سنوات مع أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية وطوال جلسات الحوار الوطني قبل انسحابنا منه، ذلك لأن هذا النظام والقانون المعيب لا يتيح أي فرص عادلة كما أن كثيرا من القانونيين يأكدون أن بعض مواده غير دستورية أيضا”.

وتابع: “نظرا لحجم تشكيل القوائم (أربع قوائم فقط على نطاق الجمهورية) وكبر حجم الدوائر الانتخابية الفردية، فضلا عن التدخلات السافرة من السلطة لصالح من تريده، فإن معظم من سيخوض هذه الانتخابات لن يستطيع المنافسة بجدية فيها إلا كبار الأغنياء وكبار رأسمالية المحاسيب من أصحاب المليارات ومئات الملايين الذين لا يعرفون سوى التأييد التام دائما للسلطة لحماية مصالحهم ومصالح طبقتهم التي لا تمثل سوى 5 في المئة من حجم سكان مصر”.

انفراد بالسلطة

وشدد على أن إصرار السلطة على هذه الممارسات لاستمرار انفرادها بالسلطة ورفض التعددية يهدد بنسف جوهر العملية الديموقراطية ذاتها من الاساس، وغلق الباب أمام التغيبر السلمي بوسائل ديموقراطية كما يؤدي أيضا إلى عدم استقرار المجتمع في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا في مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني المعروف بالشرق الوسط الكبير لتفكيك وتركيع الدول العربية”.

ونفى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إدراج اسمه ضمن قائمة مرشحين للمجالس النيابية.

وقال إنه لم يترشح لمجلس الشيوخ ولا يقبل المشاركة فيه ترشيحا أو تعيينا، كونه وحزبه يعتبره زائدة تشريعية بلا اختصاصات حقيقية ويمثل عبئا على موارد الدولة فى بلد فقير، فضلا عن أن رئيس البلاد يعين ثلث أعضائه ويستخدمه لتوسيع قاعدة الموالاة لمن فاتتهم كعكة النواب”.

هندسة المشهد السياسي

وأكد أن حزب التحالف الشعبي رفض التحالف على مقاعد القوائم المطلقة وهو نظام انتخابى موروث عن النظم الفاشية حصري للموالاة واقصائي للمستقلين والمعارضة فى ظروف تشهد البلاد فيها أزمة ضارية كانت تستوجب توفير بيئة ملائمة لانتخابات تنافسية توفر فرصة لحضور المعارضة والمستقلين”.

وزاد: “بكل أسف فإن من يديرون هندسة المشهد السياسي لا يلتفتون إلى ما نواجهه من اخطار ويركزون على توزيع الحصص على موالاتهم وليس بعيدا عن هذا المشهد تجاهل كل توصيات الحوار الوطني أو استمرار ملف سجناء الرأي وهو كاشف لفرص الانفراجة المزعومة”.

وواصل: “تبقى الانتخابات على المقاعد الفردية. وعن نفسي لا أعتزم الترشح لها، وعن حزبي فإنه سيقرر الأمر في اجتماع اللجنة المركزية السبت المقبل سواء بالمشاركة أو المقاطعة. ولكننا فى كل الأحوال سنطعن على تقسيم الدوائر الفردية والذي حولها إلى ما يشبه القوائم المطلقة كما أنه يتعارض مع المعايير التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا ومنها الامتداد الجغرافي والتجانس الثقافي والاجتماعي والتمثيل المتكافئ لعدد النواب مع عدد الناخبين فى الدوائر المختلفة”.

كما أكد أن الحزب سيطعن على الرسوم المقررة للترشيح وهي 40 ألف جنيه لتقديم الأوراق، شاملة 10 آلاف جنيه للكشف الطبي فقط في بلد أغلبيته من الفقراء ومن العمال والفلاحين والموظفين البسطا.

وأقر مجلس النواب المصري، في مايو/ أيار الماضي، التعديلات التي قدمتها أحزاب الموالاة بشأن قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسط اعتراض أحزاب المعارضة على نظام القائمة المغلقة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن تصويت المصريين في الخارج سيُجرى يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه، وتُعلن النتائج الرسمية في 12 أغسطس/ أب المقبل، بالتزامن مع انطلاق الدعاية لجولة الإعادة في حال وجودها.

ولفتت إلى أنه يحق الطعن على النتائج خلال 48 ساعة من إعلانها، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي لجولة الإعادة.

أما جولة الإعادة، فوفق الجدول المعلن، تُجرى في الخارج يومي 25 و26 أغسطس/ آب المقبل، وفي الداخل يومي 27 و28 من الشهر نفسه، على أن تُعلن النتائج النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.