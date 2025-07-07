أحزاب وشخصيات تنتقد واقع الحريات في الجزائر.. والرئيس تبون يؤكد سعيه لترقية مشاركة الشباب

الجزائرـ “القدس العربي”:

قدمت أحزاب وشخصيات جزائرية قراءة نقدية لاذعة لواقع الحقوق والحريات العامة والحياة السياسية في البلاد، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للاستقلال، مشيرة إلى استمرار “مظاهر الانسداد والتضييق”، بينما دافع الرئيس عبد المجيد تبون عن حصيلته، مؤكدًا اهتمامه الخاص بتمكين الشباب ومرافقتهم سياسيًا واقتصاديًا، لضمان مستقبل أفضل للأمة الجزائرية.

وضمن هذا النقاش العام، شكّلت رسالة الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي أبرز المواقف التي نُشرت بهذه المناسبة، حيث رسم فيها صورة قاتمة للوضع العام، مبرزا أن المجالين السياسي والإعلامي قد انغلقا تدريجياً منذ نهاية الثمانينيات، في وقت باتت فيه شبكات التواصل الاجتماعي تُوظّف لتعويض غياب الحياة السياسية الحرة، مما ساهم، حسبه، في بروز الشعبوية وتدهور النقاش العام.

وانتقد رحابي بشدة ما وصفه بـ”الممارسة المستحيلة للعمل السياسي الحر”، قائلاً إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أصبحا مهمشين ومقيدين، مما أضعف الحياة الديمقراطية وقلّص من فرص تمثيل المجتمع تمثيلاً حقيقياً. وأشار إلى أن الانتخابات الأخيرة، وعلى رأسها الرئاسيات، شهدت ضعفًا في المشاركة، وأفضت إلى تعطيل دور هيئات دستورية محورية كالمحكمة الدستورية وسلطة تنظيم الانتخابات، وهو ما اعتبره انعكاسًا لحالة العزوف واللامبالاة تجاه الشأن العام.

كما وجّه السفير السابق انتقادًا لاذعًا لاستخدام الحبس الاحتياطي في قضايا التعبير، مؤكدًا أن هذا الإجراء الاستثنائي تحول إلى قاعدة، مما يقوّض الحريات الفردية ويضعف ثقة المواطن في العدالة. وشدد على أن الديمقراطية لا يمكن أن تنمو في بيئة يغيب عنها الحوار والتشاور وتُغلب فيها القوة على الإقناع، داعيًا إلى تجديد أخلاقي شامل للحياة العامة مبني على التوازن والتنازلات المشتركة، واستعادة دور الإعلام الوطني، الذي اعتبره غير قادر على منافسة التأثير الخارجي في تشكيل وعي الجزائريين.

وفي الاتجاه ذاته، حذر حزب جبهة القوى الاشتراكية، في رسالة أمينه الوطني الأول يوسف أوشيش، من خطورة الجمود السياسي وتأجيل الإصلاحات، مؤكدًا أن غياب الحوكمة العادلة والمؤسسات التمثيلية ذات المصداقية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية. ودعا الحزب إلى تجديد العقد الاجتماعي على أسس المشاركة والعدالة واحترام كل الحقوق والحريات، دون انتقاص أو انتقاء، مشددًا على أن خلاص الجزائر لا يمكن أن يتحقق دون إرساء ديمقراطية فعلية ترتكز على التعددية السياسية والفكرية.

وأكد أوشيش أن “التفكير في الاستقلال اليوم يعني إسقاطه على المستقبل”، منتقدًا الاعتماد على “الحلول الارتجالية والتسيير الريعي والأمني”، وداعيًا إلى فتح ورشة وطنية للحوار تجمع القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية حول مشروع وطني جديد. كما طالب النخب السياسية والمجتمعية بالمساهمة الفعالة في استنهاض الأمة، في حين حمّل السلطة مسؤولية تاريخية في تقديم مبادرات سياسية شجاعة تبني الثقة وتجدد العلاقة بين الدولة والمواطن.

من جهته، عبّر حزب العمال عن قلقه من استمرار غلق الفضاء السياسي والإعلامي، ودعا إلى تهيئة مناخ سياسي ملائم، من خلال إجراءات تهدئة فورية تشمل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات المرتبطة بحرية الرأي، والنشاط النقابي ،والسياسي والصحافي. كما دعا الحزب إلى فتح نقاش وطني حر وشامل، يمكّن الجزائريين من التعبير عن تطلعاتهم في بناء مؤسسات شرعية تمثل إرادتهم الحرة.

وأكد الحزب أن “التمثيل السياسي الحقيقي للشعب لا يزال مؤجلاً”، بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال، محذرًا من تزايد الإحباط في أوساط الشباب، وما يرافقه من مظاهر خطيرة كالهجرة غير الشرعية والمخدرات والانطواء، ما لم تُعتمد سياسات واضحة توفر أفقًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا حقيقيًا.

بدوره، قدّم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عبر رئيسه عثمان معزوز، خطابًا نقديا، اعتبر فيه أن وعود الاستقلال لم تتحقق للأجيال الجديدة، وأن “نظام الحكم القائم على الإقصاء والريع والفساد خذل الشباب الجزائري”. وانتقد ما أسماه بـ”مواصلة القمع ومصادرة الكلمة الحرة”، قائلاً إن الشباب وجد نفسه “محروماً من المستقبل، محرومًا من الكلمة”، مضيفًا أن معركته الحقيقية هي “من أجل استرجاع السيادة الشعبية”.

وشدد معزوز على أن النضال من أجل تحرير طاقات المجتمع ومنح الشباب مكانة مركزية في إعادة بناء الدولة هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، داعيًا إلى ضمان فضاءات الحرية والمؤسسات الشرعية، ووضع حد لما وصفه بـ”احتكار الحكم من طرف فئة نصبت نفسها فوق الشعب”.

أما حركة مجتمع السلم، فقد اختارت التركيز على وحدة الصف الوطني في مواجهة ما تعتبره “مخططات لتفكيك الدولة الوطنية”. وفي إعلان سياسي بمناسبة ملتقى مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح، دعت الحركة بمعية المشاركين إلى بناء “شراكة وطنية” حقيقية بين الدولة والمجتمع وقواه السياسية والمدنية، تستند إلى الحوار والتوافق والعمل المشترك. كما شددت على ضرورة احترام التعددية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع، وتحفيز الإعلام والمؤسسات الثقافية والتربوية على أداء دورها في تعزيز الهوية الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية.

أما رئيس الحركة السابق، عبد الرزاق مقري، فربط في تدوينة له ذكرى الاستقلال بضرورة الوفاء لأهداف بيان أول نوفمبر، وعلى رأسها الديمقراطية والسيادة الشعبية، مؤكدًا أن الاحتفال بالاستقلال لا يكون حقيقيًا إلا إذا ترافق مع تجسيد هذه المبادئ في الواقع، بعيدًا عن الادعاء والتدليس، داعيًا إلى “نضال دائم وصادق” لتحقيق تلك الأهداف.

في مقابل هذه القراءات الناقدة، شدد الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمته الموجهة إلى المشاركين في القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية، على أن الدولة حريصة على بناء نموذج جديد في الممارسة السياسية، يرتكز على النزاهة والانضباط وروح المبادرة والعمل الميداني. وأكد أن انخراط الشباب في الشأن العام هو الضامن الحقيقي لبناء جزائر ديمقراطية ومتقدمة.

وأوضح الرئيس تبون في رسالة، ألقاها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، أن الدولة تعمل على توفير كل الشروط الضرورية لتمكين الشباب، سواء عبر التكوين والتنشئة السياسية أو عبر آليات الدعم الاقتصادي، مشيرًا إلى نتائج إيجابية سجلتها برامج المقاولاتية، ومنحة البطالة، وتوسيع نظام المقاول الذاتي. كما دعا الشباب إلى “كسر حاجز الشك” والانخراط بقوة في العمل السياسي الميداني، معتبرًا أن ربح رهان الثقة يشكل المرحلة الأساسية لضمان مشاركتهم المؤثرة في صناعة القرار، وأن المنصات المفتوحة الحديثة يمكن أن تسهم في تجاوز البيروقراطية وتعزيز الشفافية والفعالية.

وترافق خطاب الرئيس مع تقارير نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، تدافع عن الحصيلة العامة للرئيس، خاصة في مجال التواصل مع الأحزاب، مؤكدة أن “من أبرز الانتصارات التي حققتها الجزائر على المستوى الاجتماعي، حالة الاستقرار والرصانة والحوار المتواصل والمباشر مع المواطن وممثليه عبر قنوات تم استحداثها وجعلها من السنن الحميدة، بدءا بأعلى هرم في السلطة، حيث يحرص رئيس الجمهورية على إجراء لقاءات مباشرة مع المواطنين في كافة خرجاته الميدانية داخل وخارج الوطن والالتقاء بشكل دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لاستعراض أهم القضايا التي تهم الصالح العام، فضلا عن ترسيخ ثقافة الحوار التي تشمل كافة المستويات، وصولا إلى المجالس المحلية المنتخبة”.