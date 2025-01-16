أحزاب وفعاليات مغربية تقاسم الشعب الفلسطيني فرحته واحتفالاته باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرباط- «القدس العربي»: على وقع الزغاريد وإحراق العلم الإسرائيلي، احتشد مئات المغاربة أمام بناية البرلمان في الرباط، احتفالا باتفاق وقف إطلاق النار بغزة. ولم يكن هذا هو الحال في العاصمة وحدها، بل شهدت العديد من المدن المغربية، ليل الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير 2025، احتفالات بالانتصار عبر ترديد تكبيرات العيد والأناشيد ورفع الشعارات والأعلام الفلسطينية والمغربية تعبيرا عن فرحهم بوقف هذه الحرب المدمرة.

وعمدت أحزاب سياسية مغربية إلى التعبير عن فرحتها وارتياحها بوقف إطلاق النار وتهنئة المقاومة بالانتصار، حيث بعث حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي برسالة للدكتور خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، جاء فيها: «تلقينا بفرحة عارمة وابتهاج كبير نبأ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع حد للحرب الظالمة التي شنها الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة منذ 15 شهرا، وبهذه المناسبة نحمد الله تعالى على نصره المبين ونجدد الترحم على شهداء الشعب الفلسطيني وقادة وجنود المقاومة الذين أضاءوا بدمائهم الزكية طريق المقاومة والنصر والتحرير، وأن يعجل بشفاء المرضى».

وتابعت الرسالة الموقعة من طرف الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» عبد الإله ابن كيران: « لقد انتصرت المقاومة بفضل الله عز وجل، ثم بعقيدة وعزيمة وصبر وثبات وصمود المقاومة والشعب الفلسطيني، وفشلَ الكيان الصهيوني بغروره وهمجيته ووحشيته، وخضع مرغماً بعد شهور من المماطلة لأغلب شروط المقاومة، وفشلَ في تحقيق أهدافه وأوهامه. لقد فشل العدو الصهيوني في القضاء على «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية المقاومة التي ظلت صامدة إلى اليوم رغم قلة الزاد والعتاد، وفشلَ تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة. وفشل في إفراغ قطاع غزة من أهلها. وفشل في حلم الاستيطان بالقطاع، وفشل في تحرير الأسرى بالقوة العسكرية المدججة».

وشارك حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي، الشعب الفلسطيني فرحته بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة «حماس» و»إسرائيل» وتبادل تدريجي للأسرى والرهائن، مصحوب بانسحاب عبر مراحل لقوات الاحتلال من غزة وبفتح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية.

ووجّه تحية عالية ملؤها التقدير والتضامن للشعب الفلسطيني الذي «ظل مقاوماً وصامداً حتى تحقيق هذه الخطوة المهمة في مسار كفاحه المرير والبطولي في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني الإمبريالي الغاشم».

ويأمل حزب «التقدم والاشتراكية»، وفق بيان اطلعت عليه «القدس العربي»، في أن يتم الالتزام الفعلي بهذا الاتفاق ليكون مقدمة لرفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووضع حد لآلامه ومأساته الإنسانية الفظيعة، بعد حرب إبادة همجية ومجازر وحشية استمرت لأكثر من 15 شهراً، متطلعاً إلى أن يشكل هذا الاتفاق مدخلاً لينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار فوق ترابه.

كما جدد دعمه الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني المتواصل في إطار وحدة وتلاحم الصف من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام يمكنه من جميع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

وقالت «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين»، «إنه بانتصار المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني عبر إعلان اتفاق وقف العدوان على غزة وتحرير الأسرى الشامخين، تكون المقاومة الفلسطينية الباسلة قد حققت انتصاراً تاريخياً على العدو الصهيوني المجرم وداعميه الذي فشل في أهداف الحرب والعدوان».

فيما دعت «الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة»، الشعب المغربي إلى المشاركة الواسعة في فعاليات اليوم الوطني 20 لـ «الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع» المقرر اليوم الجمعة 17 كانون الثاني/ يناير 2025، استمراراً في فعاليات دعم معركة «طوفان الأقصى» التي انخرط فيها الشعب المغربي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و»فرحاً بالانتصار التاريخي للشعب الفلسطيني والصمود الأسطوري طيلة 467 يوماً من الحرب الهمجية التي قادها الكيان المحتل وبدعم أمريكي وغربي وتخاذل عربي رسمي» وفق تعبيرها.

كما وجّه أوس الرمال، رئيس حركة «التوحيد والإصلاح» الدعوية، عبارات التهنئة للأهالي في غزة ولأهل فلسطين، بمناسبة «النصر الذي سطروه بدمائهم وصمودهم في وجه العدوان». وقال الرمال من خلال تصريح مرئي عبر شريط فيديو منشور على الموقع الرسمي للحركة الدعوية: «أثبتم مرة أخرى أن إرادة الحق والصمود والمقاومة قادرة على كسر غطرسة الاحتلال وإجباره على التراجع مهما عظم بطشه وكثر داعموه وأنصاره».

وتابع: «هذا الانتصار ليس لفلسطين وحدها، بل هو انتصار للأمة بأكملها ولكل من يؤمن بالعدالة والكرامة في هذه الدنيا». إلى ذلك، أبرز المحلل السياسي المغربي إدريس الكنبوري، أن المقاومة انتصرت انتصارا تاريخيا باهرا، حيث فرضت أكثر من نصف شروطها في الاتفاق، والأهم أن هذا الاتفاق لم يحصل إلا بعد شهور طويلة من التفاوض غير المسبوق إطلاقا في عمر إسرائيل، فقد أرهقت المقاومة الإسرائيليين، وأرهقت الأمريكان والوسطاء، ولم توافق بسهولة كما كان يحصل مع باقي التنظيمات الفلسطينية، ومن يعرف تاريخ القضية الفلسطينية يعرف بأن الاتفاقيات كانت تحصل في أقل من أربع وعشرين ساعة في فنادق القاهرة.

وأفاد الأكاديمي المغربي، إلى أن خطاب «حماس» كان مختلفاً تماماً؛ ففي جميع التجارب السابقة كنا نسمع من المسؤولين الفلسطينيين السابقين بعد كل اتفاق كلمات الغزل والمدح، وشكر الإدارة الأمريكية، والحديث عن حق «الشعب الإسرائيلي» في العيش بسلام، والتمنيات بأن تكون هذه بداية السلام لتنعم المنطقة بالسلام، لكن الخطاب اليوم مختلف تماماً، لا سلام ولا إدارة أمريكية ولا شعب في إسرائيل، وإنما إعادة بناء من جديد لمعاودة المعركة.

أما يونس مسكين، مدير صحيفة «صوت المغرب» الإلكترونية، فأكد أن «غزة انتصرت؛ لأنها أسقطت مسار التطبيع الذي كان يراد له أن يدوس على الحق الفلسطيني وأفشلت محاولة طمس القضية وتذويبها في كؤوس النبيذ التي يتقاسمها ندماء صفقة القرن، ولأن سابع أكتوبر هنا، في التاريخ وفي الجغرافيا وفي العقول والقلوب؛ ولأن القطاع هنا في قلب المعادلة ولم يصبح صفراً على الشمال؛ ولأن أهل غزة لم يفرّوا ولم يهجّروا ولم يتنازلوا عن الأرض ولا عن الديار، بل هم اليوم على موعد مع العودة والإعمار واستئناف الصمود والمقاومة».

وقال الصحافي المغربي ضمن مقال تحت عنوان «نصر ونصف»، إن غزة انتصرت «لأنها واجهت وحيدة، محاصرة في ركن صغير بين قارتين وبحرين، أعداء يحوزون أكبر وأضخم وأعتى الجيوش وأفتك الأسلحة، لأنها حافظت على راية المقاومة عالية لا تنكّس، وهذا هو عنوان انتصار المقاومة وليس حسابات الخسائر المادية ولا البشرية».

وتابع مقاله بالتأكيد على أن غزة انتصرت لأنها «منحت المنطقة المستهدفة بالحروب والدمار والمؤامرات والتفكيك والتلغيم، فرصة لم تتحقق حتى في حروب 1967 و1973، لتوحيد الإرادات في مواجهة التهديدات والمكائد».

وقال: «ولا يمكننا في لحظة انتشاء وفرح مثل هذه، ألا نعترف لغزة بكونها جعلتنا نتابع ملاحم قادة ومقاومين تقدّموا نحو نهاياتهم بطريقة بطولية كدنا نصدّق أنها لم تعد سوى ذكر من الأساطير. الشهادة التي حظي بها قادة مثل نصر الله والسنوار وهنية والغول… بقدر ما آلمت كل مناصر للحق ومتلهّف للعدالة، أحيت في النفوس قيم البذل والتضحية والإيمان بالقضايا حتى الموت».