أحزاب ومنظمات تونسية تندد بـ”انتهاك” حقوق سجينات الرأي

تونس- “القدس العربي”: نددت أحزاب ومنظمات تونسية بما اعتبرته انتهاكا لحقوق سجينات الرأي في البلاد، مشيرة إلى “المعاملة السيئة” التي تتعرض لها سياسيات وحقوقيات معتقلات، عبّرن عن رأيهن المعارض للسلطات التونسية.

وأكدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم عددا كبيرا من الأحزاب والمنظمات) تضامنها مع “سجناء وسجينات انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وانتهاك الحريات العامة والفردية”.

وطالبت، في بيان الاثنين، بتوفير المتابعة الطبية لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي التي “تواصل إضرابا عن الطعام أثّر على صحتها، وهو ما تمّت معاينته أثناء مثولها أمام قاضي الدائرة السادسة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وتحمّل السلطات المعنية ضمان سلامتها الجسدية”.

كما نددت بنقل موسي إلى سجن بيلي في ولاية نابل (قرب العاصمة) رفقة الناشطة المدنية سعدية مصباح، معتبرة أن ذلك شكل آخر من أشكال التنكيل بالسجينات وبعائلاتهن.

وأدانت الشبكة “المعاملات المسيئة للكرامة والمهينة التي تستهدف سجناء وسجينات الرأي وحرية التعبير، وتذكّر بأن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بحكم بنود هذه الاتفاقية وبموجب القانون عدد 52-2001 المنظم للسجون على احترام حقوق السجناء والسجينات”.

كما عبر الحزب الجمهوري عن قلقه إزاء “استمرار احتجاز عبير موسي، رغم التدهور الخطير في حالتها الصحية جراء دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالها التعسفي والمعاملة غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجن. وهو نفس ما تعرضت له في فترة سابقة الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين التي خاضت إضراب عن الطعام في سجنها مما استوجب نقلها للمستشفى لتلقي العلاج بعد تعكر وضعها الصحي”.

واعتبر أن تواصل اعتقال موسي يمثل “استهدافا ممنهجا للمعارضين السياسيين وانتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، و”تمكينها من الرعاية الصحية العاجلة، ووقف كل أشكال التضييق والانتهاكات ضد كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وعبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها “كل أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات والسجناء، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهن، وأهمها الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج دون تمييز، والحق في التغذية الصحية، وجميع الحقوق التي يضمنها القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، وكل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية”.

كما دعت إلى “احترام حقوق جميع المواطنات في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية”، مؤكدة ضرورة “ضمان سلامة المعتقلات واحترام كرامتهن الإنسانية، وكفّ كل الممارسات التضييقية المهينة التي يتعرضن لها داخل السجون”.

وأدانت منظمة “أصوات نساء” نقل موسي إلى سجن آخر دون إعلام عائلتها المقيمة بالعاصمة أو هيئة دفاعها، معتبرة ذلك انتهاكًا إضافيًا لحقوقها.

كما جددت رفضها لـ”جميع أشكال المساس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات، مطالبة بضمان حقها في محاكمة عادلة، ووقف الممارسات المهينة داخل السجون”.

ودعت القوى الحقوقية والسياسية والمدنية إلى “متابعة أوضاع سجينات الرأي والناشطات في المجتمع المدني، والعمل على حمايتهن من أي تهديد يمس حياتهن وسلامتهن”.