أحزاب ونقابات ومنظمات تدعو الجزائريين إلى دعم المواقف الاستراتيجية للدولة

الجزائر- “القدس العربي”: عقدت المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل في الجزائر، السبت، ندوتها الوطنية بحضور أحزاب في أغلبها موالية للسلطة ونقابات ومنظمات جماهيرية، بهدف معلن هو تنبيه الجزائريين للخطر الخارجي وتحصين الجبهة الداخلية.

وخرجت الندوة التي عقدت بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة، بعدة توصيات أبرزها “دعوة الشعب الجزائري بكل فئاته إلى التلاحم واليقظة من أجل تقوية الجبهة الداخلية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم مواقفها الاستراتيجية”.

كما دعا المشاركون إلى توحيد الصفوف والمواقف من أجل تحمّل أعباء المرحلة والدفاع عن المصالح العليا للوطن، وطالبوا السلطات الرسمية بتسهيل عمل المنخرطين في المبادرة ومختلف شرائح المجتمع لفتح ورشات الحوار الشامل حول أبعاد المبادرة. وأكدوا على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة رجال الإعلام والثقافة والمراجع الدينية والنخبة لوضع الرأي العام الوطني بطبيعة المخاطر المهددة للوطن وسبل مواجهة تحدياتها.

وفي باقي التوصيات، دعا المشاركون النخب السياسية والأكاديمية إلى بلورة أفكار المبادرة في صيغة مشاريع وبرامج وآليات عمل مشترك لتعزيز التلاحم الوطني على كل المستويات وتأمين مستقبل الأجيال على جميع الأصعدة. كما دعوا كل المكونات السياسية والمجتمعية إلى احتضان المبادرة والترويج لها وإقامة الفعاليات المتنوعة حول أهدافها وطنيا ومحليا لبث الوعي بمقتضياتها، ودعوا لتفعيل التواصل واستمراره مع جميع الشركاء والمكونات قصد الانضمام الى المبادرة.

وفي كلمته، شدد عبد القادر بن قرينة، عرّاب المبادرة ورئيس حركة البناء الوطني، على الدعم الكامل للرئيس عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أنه سيجد منا كل الدعم في حماية وصية الشهداء وحفظ أمن واستقرار البلاد. وذكر أن هذه المبادرة التي وصفها بأنها الأكبر منذ الاستقلال، ليس من ورائها أي أهدف حزبية، مؤكدا أنها “خالصة للوطن ولا تتغير حسب الظرف ولا الحزب ولا أي استحقاق وطني”.

وتحدث بن قرينة، الذي يشارك حزبه في الحكومة، أن الجزائر دولة سلم وسلام ووفية لمبادئها وحريصة على التعاون في إطار الندية، مبرزا أن دافع المبادرة هو الإدراك الجيد للمخاطر التي تُحيط بالبلاد. وأضاف أن هناك ثقة تامة في الجيش وقدرته على حماية الجزائر من أي تربص بها.

أما أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب الموالاة في البرلمان، فتحدث عن وقوع الجزائر تحت طائل التهديدات بسبب مواقف البلاد، التي قال إنها تناصر دائما الشعوب المضطهدة، داعيا لتعزيز التلاحم بين الجزائريين لغاية الدفاع عن البلاد وحماية استقلال قرارها السياسي كونها البلد الوحيد حسبه في المنطقة الذي ما يزال يملك قراره. وشدد على أن الجزائر لها تأثير إقليمي ودولي يتطلب منا الدفاع على مؤسسات الدولة وأولها رئاسة الجمهورية والجيش.

وتشير قائمة المنخرطين في الندوة إلى مشاركة أحزاب الموالاة الكبيرة مثل حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، وتدعمت قائمة المشاركين بمنظمات جماهيرية كبرى، مثل المنظمة الوطنية المجاهدين التي توصف بالمنظمة الأم في الجزائر والاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يشكل أكبر نقابة في البلاد، والكشافة الإسلامية الجزائرية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في تنظيمات أرباب العمل.

بالمقابل، بدا واضحا غياب المعارضة بشقيها المعتدل والراديكالي، حيث لم تشارك أحزاب مثل حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وغيرها. وكان بعض الرافضين للمشاركة قد عبروا عن تحفظاتهم على مقاربة أصحاب المبادرة التي تركز فقط على الخطر الخارجي وتغفل الإشكالات الداخلية في المجالات السياسية والاقتصادية التي تضعف البلاد، حسبهم.

ويرى أصحاب المبادرة، التي تم إطلاقها قبل نحو شهرين، أن الواجب اليوم هو رفع التأهب لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تستهدف الجزائر في أمنها ومؤسساتها ووحدة شعبها وترابها، مع الدعوة للتعبئة العامة من أجل النهوض بالجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتأمين مستقبل أجيالنا وتحقيق تطلعات شعبنا في كنف الوحدة والانسجام والاستقرار والتطور.