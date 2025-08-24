«أحزمة نارية» وقصف: إسرائيل تدمّر مدينة غزة

غزة – «القدس العربي»: تصاعدت حدة الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أولى مناطق مدينة غزة المهددة ببدء الهجوم البري الكبير، وشهدت الساعات الماضية قصفًا عنيفًا على شكل «أحزمة نارية»، بالتوازي مع هجمات أخرى طالت مناطق النزوح والمساعدات الإنسانية، وأوقعت عشرات الضحايا الجدد.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 39 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق أن حصيلة القصف خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 64 شهيدًا و278 إصابة، لترتفع حصيلة حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 62,686 شهيدًا و157,951 إصابة.

واتهم «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» إسرائيل ببدء تنفيذ خطتها غير المشروعة لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنة عسكرية كاملة عليها. وأوضح في تقرير جديد أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتدمير واسعة من ثلاثة محاور، في جريمة إبادة جماعية مستمرة منذ 23 شهرًا. وبيّن أن العملية المعلنة باسم «عربات جدعون 2» بدأت مرحلتها التمهيدية في 20 آب/أغسطس، ما يهدد أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في أقل من 30% من مساحة المدينة بالتهجير القسري. كما وثّق المرصد تفجير روبوت مفخخ في حي الصفطاوي شمال غزة، خلّف دمارًا واسعًا.

القصف بالأحزمة النارية

وتركّزت الهجمات على حي الزيتون الذي يتعمق فيه التوغل البري يومًا بعد يوم، كأولى مراحل الخطة الإسرائيلية لاحتلال كامل مدينة غزة. وأدى القصف إلى استشهاد امرأة داخل مدرسة كانت تؤوي نازحين، فيما ارتقى ستة شهداء في قصف آخر على حي الصبرة.

وبهدف إجبار من تبقى من سكان حي الزيتون على النزوح القسري، صعدت قوات الاحتلال من عمليات القصف الجوي والبري، ودوّت أصوات انفجارات عالية ناجمة عن نسف منازل جديدة. وقالت مصادر محلية إن الحي تعرض طوال ساعات الليل لغارات مكثفة على شكل «أحزمة نارية»، كما استخدم الاحتلال روبوتات مفخخة لتفجير عدة منازل.

ودفعت الهجمات الأخيرة أعدادًا كبيرة من سكان الزيتون والصبرة إلى النزوح نحو غرب المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على حي الشجاعية شرقي غزة. وأعاقت الغارات والقصف تقدم طواقم الإسعاف إلى مناطق الاستهداف، حيث وردت أنباء عن وجود شهداء داخل المنازل وفي الطرقات خلال عمليات النزوح.

8 وفيات جديدة تجويعا… وعشرات الشهداء في مجازرها

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة غزة «تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال وأمريكا والمجتمع الدولي»، وندد بالمخطط الإسرائيلي لاحتلال مدينة يقطنها 1.3 مليون إنسان بينهم نصف مليون طفل، محذرًا من «جريمة حرب كبرى» في ظل تدمير المنظومة الصحية وتوقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها. وأشار المكتب إلى أن هذه التهديدات تكشف نية مبيتة لارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بوقف الجرائم وحماية المدنيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت يوم 8 آب/أغسطس خطة عسكرية لإعادة احتلال قطاع غزة تدريجيًا بدءًا من مدينة غزة، وفي 11 من الشهر ذاته بدأ الجيش هجومه البري على حي الزيتون.

وفي شمال القطاع الذي نزح معظم سكانه منذ أشهر، صعد الاحتلال القصف في جباليا لإجبار من تبقى من السكان على الرحيل، حيث ارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف استهدف منطقة قرب مسجد حمزة في جباليا النزلة. كما تعرضت جباليا البلد لقصف على شكل «أحزمة نارية» وتفجير منازل بالروبوتات المفخخة، ما أثار حالة خوف شديدة بين السكان.

إعدام المجوعين

بالتوازي، واصل جيش الاحتلال هجماته على المجوعين في وسط القطاع. فقد استشهد أربعة مواطنين من عوائل مقدار وأبو ظاهر والغولة وغنيم أثناء توجههم للحصول على مساعدات من شارع صلاح الدين قرب «محور نتساريم». كما استشهد مواطن بقصف من طائرة مسيرة في دير البلح، فيما قصفت المدفعية مناطق شمال النصيرات والبريج، وشن الطيران غارات على مخيم المغازي.

وفي خان يونس جنوب القطاع، أعلن مستشفى الكويت الميداني استقبال جثامين طفلين واستقبال مصابين آخرين جراء قصف استهدف خيمة نازحين غرب المدينة، كما ارتقى شهيد من عائلة زعرب متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف سابق.

واستمرت قوات الاحتلال في شن هجمات على مناطق التوغل ومراكز النزوح في خان يونس، بما في ذلك غارة على وسط المدينة وقصف بلدات عبسان والقرارة شرقًا وحي الأمل غربًا، إلى جانب استهداف أطراف المواصي حيث تتركز أعداد كبيرة من النازحين. كما استشهد خمسة مواطنين في قصف طال حشدًا من السكان شمال غرب رفح كانوا في طريقهم إلى نقطة مساعدات تديرها شركة أمريكية. إلى ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال عن 13 أسيرًا من غزة نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح للفحص الطبي، وقد اعتقلوا خلال التوغلات البرية منذ بداية الحرب.

وفيات التجويع

وقالت مصادر محلية إن الاستهداف في منطقة «الشاكوش» وقع قبل وصول المجوعين إلى نقطة المساعدات، حيث كانوا يأملون بالحصول على مواد تموينية لسد رمق أسرهم، في ظل تفشي المجاعة التي أكدها تقرير صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة المختصة.

وفي دلالة إضافية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات جديدة بسبب سوء التغذية، بينهم طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 وفاة، منهم 115 طفلًا.

وأكد مصدر في مستشفى ناصر بخان يونس استشهاد الرضيعة حبيبة الحلبي نتيجة التجويع وانعدام الغذاء، فيما أعلن مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد الرضيعة آسيا أبو عيدة للسبب ذاته.

وقال مدير وزارة الصحة الدكتور منير البرش في مقابلة مع قناة «الجزيرة» إن الوزارة في «سباق مع الزمن لمواجهة المجاعة»، مؤكدًا أن منع الاحتلال للسكان من الوصول إلى الرعاية الصحية «انتهاك لا يمكن السكوت عنه».

تحذيرات فلسطينية ودولية

وأكدت الحكومة الفلسطينية أن الجوع الذي يعاني منه الأطفال وكبار السن «نتيجة مباشرة لسياسة ممنهجة اتبعتها قوات الاحتلال على مدار أكثر من 600 يوم من الحصار الخانق»، حيث استخدم التجويع «كسلاح حرب لإبادة المدنيين»، عبر إغلاق المعابر وتشديد القيود على المياه والصرف الصحي وعسكرة المساعدات. وحذرت من انتشار سريع لـ»الجوع القاتل وسوء التغذية»، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لفتح المعابر وضمان ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني إن «المجاعة هي آخر مصائب أهل غزة وجحيم بكل المعاني، وإنكارها أبشع تعبير عن انعدام الإنسانية»، مضيفًا أن الوقت قد حان لتسمح إسرائيل للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود.

أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، فأكدت على لسان مديرة فرعها لشبكة «سي بي إس» الأميركية أن «الأطفال الفلسطينيين يواجهون مجاعة مروعة، ويُقتَل حوالي 28 طفلًا يوميًا في غزة منذ بداية الصراع»، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأطفال «لا يملكون طاقة حتى للبكاء». وصرح المتحدث باسم المنظمة في فلسطين لقناة «الجزيرة» أنه «لا مؤشرات على تحسن الأوضاع الإنسانية رغم إعلان المجاعة»، متوقعًا ارتفاع أعداد المتوفين من الأطفال والكبار بسبب سوء التغذية.