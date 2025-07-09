أحكام بالسجن ضد المتهمين التونسيين في قضية التآمر 2… ومحامو الغنوشي يتمسكون ببراءته

تونس ـ «القدس العربي»: أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن ضد المتهمين فيما تعرف بالنسخة الثانية من قضية التآمر على أمن الدولة، في وقت أكدت فيه هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تمسكها بـ”براءته” من التهم المنسوبة له.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، الثلاثاء، بسجن الغنوشي، الموقوف منذ عامين، بالسجن 14 عاماً، فيما قضت بسجن شخصيات أخرى، بينهم قيادات في النهضة على غرار الحبيب اللوز، 12 عاماً.

كما قضت المحكمة بالسجن غيابياً لمدة خمسة وثلاثين عاماً بحق المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة فضلاً عن نجل الغنوشي (معاذ) وصهرة وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلامة، فيما لم يصدر أي حكم بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، في انتظار صدور حكم بالطعن الذي تقدم به للمحكمة.

وأكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي “تمسكها المطلق ببراءته مما نسب إليه وتأكيدها أنه لم يرتكب أياً من الأفعال المنسوبة إليه وأن كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة من شاهد سري محجوب الهوية لم يقدم أي دليل على ادعاءاته الباطلة والمتضاربة بل تراجع عن أغلبها”.

كما عبرت عن “رفضها لإصدار الحكم في غياب منوبها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع وإثبات براءته، وتأكيدها مواصلة الدفاع عن حرية الأستاذ راشد الغنوشي وإثبات براءته وحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية الواجبة وتعلو فيها قرينة البراءة”.

وعلق عبد السلام على الأحكام القضائية الجديدة بالقول: “نظام انقلابي ومتآمر يحاكمنا بتهم التآمر على الدولة. أحكام بائسة من قضاء تابع ومستتبع لا تساوي الحبر الذي كتبت به. خليط من الشخصيات لا يربطها رابط سوى في العقل التآمري لقيس سعيد”.

وأضاف: “طال الزمن أو قصر سيرحل هذا النظام الانقلابي الكاذب والمخادع مثلما رحل من قبله من الدكتاتوريين والمستبدين والمتحيلين. قلت لكم الأحكام جاهزة ووصلت من غرفة العمليات المظلمة وفق القاعدة الزقفونية: شوف الوجوه وفرق الأحكام”.

فيما اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الجديدة تأتي “في سياق الحملة التضليلية المستمرة والممنهجة لتصفية المعارضين وتكميم الأفواه”، مشيرة إلى أن النسخة الثانية من قضية التآمر “مبنية على أقوال “واشي سري” وشهادة تفتقر إلى أدنى درجات المصداقية كدليل جديد على انحراف منظومة القضاء وتوظيفها لخدمة أجندات السلطة”.

وأضاف، في بيان الأربعاء: “هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة من مسلسل المحاكمة العبثية التي تكشف حجم التسييس والانحدار في معايير العدالة من خلال توجيه تهم مفبركة ترتكز على وشايات مجهولة ومصادر كاذبة في محاولة لترهيب القوى الوطنية الرافضة للانقلاب والمتمسكة بالمسار الديمقراطي”.

وكان رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، تحدث في وقت سابق لـ”القدس العربي” عن وجود “محاولات عديدة لاغتيال راشد الغنوشي (معنوياً ورمزياً). إذ يبدو أن اعتقاله لأكثر من سنتين إلى حد الآن، وإثقاله بعشرات السنوات من الأحكام السجنية، ومحاولة تشويه سمعته وتاريخه، كل ذلك لم يجد نفعاً، فانطلقت بعض الأبواق اليوم في حملة شيطانية لاتهامه بما كان يناضل ضده طوال عمره، ألا وهو مناهضة العنف والإرهاب”.

وأكد الشعيبي أن الغنوشي “مواقفه معروفة ضد العنف السياسي والإرهاب منذ عقود طويلة، ومحاولة اتهامه اليوم وقد تجاوز الثمانين من العمر بمثل هذه الاتهامات، ليست أكثر من محاولة يائسة لضرب صورته واغتيال رصيده الفكري والسياسي، وحتى تبرير الأحكام القاسية جداً التي تواجهه بسبب مواقفه السياسية المدافعة عن الحريات والحقوق في البلاد”.