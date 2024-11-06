أحكام بالسجن في حقّ أربعة ناشطين تونسيين على إنستغرام وتيك توك

تونس: قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف في حق أربعة من صانعي المحتوى وناشطين على منصتي إنستغرام وتيك توك، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

ويلاحق الناشطون الأربعة ومن بينهم صانعة المحتوى “لايدي سمارا” بتهم تتعلق “بالتجاهر بالفاحشة“، وفقا للموقع الاخباري “بزنس نيوز”.

وحُكم الخميس على ناشطة أخرى على منصتي إنستغرام وتيك توك بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة “التجاهر عمدا بالفاحشة”.

ويأتي القرار القضائي إثر بيان لوزارة العدل التونسية نشر منذ نحو أسبوعين جاء فيه أن “وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية”.

وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية “تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة”.

وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلا في وسائل الاعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين من دافع عنه واعتبره “خطوة صحيحة” ومن رأى فيه “تقييدا للحريات”.

وخصّص موقع “نواة” الإلكتروني الخاص مقالا للموضوع تحت عنوان “الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع”.

