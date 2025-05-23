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أحكام تصل إلى السجن 3 سنوات مع النفاذ لسارقي مجوهرات كيم كارداشيان

23 - مايو - 2025

العقل المدبر لعملية السطو عمر آيت خداش

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باريس: قضت محكمة الجنايات في باريس الجمعة بسجن سارقي مجوهرات النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لمدة تصل إلى ثماني سنوات، ثلاث منها مع النفاذ، وهي عقوبة العقل المدبر لعملية السطو عمر آيت خداش، الذي لن يقضي عقوبته في السجن.

وقضت المحكمة بدمج عقوبة خداش مع حكم سابق بالحبس خمس سنوات، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن، لكنّ ذلك لا ينطبق على أي من الجناة الآخرين الذين تلقوا جميعا أحكاما أقل بكثير من تلك التي طلبت النيابة العامة الأربعاء إنزالها بهم. وبرأت المحكمة رجلين متهمين بكونهما “جاسوسين” قدما معلومات قيمة عن تحركات نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

(أ ف ب)

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