أحلام تثير الجدل بفستان ساحر ولقطات غامضة- (فيديو)

“القدس العربي”: في إطار ترويجها لألبومها الجديد لعام 2025، أطلت النجمة أحلام الشامسي في أحدث ظهور لها على انستغرام بفستان براق ملفت باللون البرتقالي وبدت في غاية الأناقة والفخامة، لاستكمال حملتها لإطلاق عملها الجديد.

واختارت النجمة الإماراتية فستاناً مبهراً باللون البرتقالي، وجاء بتصميم مجسم وأكمام طويلة وواسعة، مع شك باللون النحاسي يزين كامل الفستان بخيوط براقة اضافت لمسة من الفخامة الى مظهرها النهائي. وأكملت اطلالتها بمكياج قوي واحمر شفاه برتقالي جريء.

وتزامن هذا اللوك الجميل مع اصدارها لمقطع فيديو كشفت من خلاله عن ألبومها الجديد لعام 2025، وتضمنت اللقطات الأولى كواليس وتحضيرات الألبوم لتشوق جمهورها لأعمالها ومفاجآتها الفنية الجديدة.

وارفقت أحلام المقطع الذي نشرته على انستغرام بتعليق كتبت فيه: “أحلام 2025، صنع في السعودية”، في إشارة قد تكون الى اسم الألبوم وبأنها قامت بإعداده وتسجيله بالكامل في السعودية، وهو ما أثار الجدل ببن متابعيها حول المعنى الذي قصدته والمفاجآت التي أعدتها وسط شعورهم بالحماس والفرح بانتظار عملها الجديد، بحسب مجلة لها.