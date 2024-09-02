أحلام ترد مجددا على شائعة طلاقها- (صورة)

“القدس العربي”: بعد ردّها على الشائعات التي تحدثت عن طلاقها من زوجها القطري مبارك الهاجري، شاركت النجمة أحلام متابعيها على “إنستغرام” صورة جديدة تجمعهما معاً، وعبّرت من خلالها عن حبّها الكبير له.

ونشرت الفنانة الإماراتية صورة تجمعها بزوجها وأرفقت الصورة بتعليق مقتضب ردّت من خلاله على مروّجي الشائعات وجاء فيه: “اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة”.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ahlam Alshamsi‎‏ (@‏‎ahlamalshamsi‎‏)‎‏

وجاءت هذه الصورة بعد الفيديو الذي نشرته النجمة الخليجية عبر “سناب شات” وظهرت فيه بكامل عفويتها وتلقائيتها مع زوجها، وردّت من خلاله على شائعات انفصالهما إذ قالت بطرافة: “اسمعني آخر مرة تطلقني”، ليردّ عليها: “بعد رجعنا”، ويضيف وهو يمسك بخصلة من شعرها: “خصلة من شعرك، حريم الدنيا كلها ما تعوّضني بيك”.